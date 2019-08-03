影／搶拍「大稻埕煙火秀」！民眾7點就來卡位、這兩攤最多人

記者彭懷玉／台北報導、攝影

一年一度的大稻埕情人節今（3日）於延平河濱公園登場，最令人期待的480秒煙火秀將於晚間8點準時施放，但為了搶到好位子，河濱沿岸早已架起一支支腳架。其中，林先生一家四口從台中上來，一早7點就抵達現場，陸續下午1點多到的民眾，也能有個樹蔭遮蔽的好位子，一邊聽音樂，一邊吹河風，等煙花綻放的美麗瞬間。

▲大稻埕煙火3日晚間8點施放，下午2點現場已架起整排腳架。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

▲▼林先生一家四口從台中上來，一早7點就抵達現場，架好腳架等晚間8點的煙火。

受訪的林先生今年是第4年拍攝大稻埕煙火，他表示，今凌晨2點即從台中家裡出發，先到關渡碼頭拍日出，大約7點左右就到延平河濱公園，架好腳架、野餐墊鋪好，還可以一邊聽音樂、一邊迎來淡水河河風，重點是還有大樹遮蔭，很涼爽而愜意。另外也有兩、三組民眾分別於1點、1點半左右抵達，均有不錯的「樹蔭位」，搭起帳篷當作野餐日在過。

▲兩、三組民眾分別於1點、1點半左右抵達，均有不錯的「樹蔭位」，搭起帳篷當作野餐日在過。

今北市高溫達33度，下午2點起攤位開始營業，現場陸續湧現人潮，以情人節為主題的愛情文創市集共有38家，並特地請來霞海城隍廟月老駐守，誠心祈願就有機會求得限量傳愛漂流瓶，市集旁還設有愛情塗鴉牆、適合拍照打卡的浪漫花牆，4號水門處更設有免費WiFi熱點與在地遊程推薦等服務。

逛累了想吃點東西，活動現場有25攤胖卡餐車提供多樣化美食，包含知名冰品Ice Monster、金金良甜等大稻埕限定的抹茶、愛玉系列刨冰，讓民眾消消暑。

▲金金良甜有大稻埕限定的抹茶、愛玉刨冰。

▲知名冰品Ice Monster現場也吃得到。

▲民眾不畏豔陽前來玩巧拼遊戲，拼對的就能拿熊讚好禮。

▲情人節「捷好緣」攤位湧入眾多單身男女排隊購買捷運套票。

▲▼今明兩天欲前往大稻埕情人節現場的民眾，可搭到捷運北門站，從3號出口出來後，步行5分鐘從三號水門進出。

北市府觀傳局表示，本次活動估計10萬人參加，且周邊停車空間有限，故活動會場周邊道路實施交通管制，呼籲民眾搭乘公車或捷運前往會場，並且最好以捷運北門站進出。

捷運＋步行

北門站：出站後沿「市民大道」往西步行5分鐘，由3號水門進入活動會場(建議路線)。

雙連站：出站後沿「民生西路」往西步行25分鐘，由5號水門進入活動會場。

大橋頭站：出站後向「延平北路」往南步行，於「民生西路」右轉後直行，約25分鐘由5號水門進入活動會場。

中山站：出站後沿「南京西路」往西步行，右轉「重慶北路」再於「民生西路」左轉後直行，約30分鐘由5號水門進入活動會場。

捷運＋公車

建議民眾從捷運雙連站2號出口旁「馬偕醫院」（往西）公車站位搭乘811或民生幹線公車至鄰近活動會場之「靜修女中」公車站下車，再沿民生西路步行至5號水門進入會場。