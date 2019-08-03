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台北霞海城隍廟解惑！拜月老必知3大禁忌　紅線可以重複用

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▲▼七夕,情人節,男女,紅線示意圖。（圖／取自pakutaso網站）

▲紅線示意圖。（圖／取自pakutaso網站）

記者蔡玟君／台北報導

七夕情人節即將到來，許多人也會趁此機會拜月老求好姻緣。一直以來，網路間流傳許多拜月老禁忌，各有說法，《ETtoday新聞雲》此次專訪台北霞海城隍廟，告訴讀者拜月老注意事項，其中有3大禁忌一定要注意，同時破除網友迷思，讓大家知道，其實月老是很人性化的啦！

▲▼台北霞海城隍廟，月老，拜月老，月下老人。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台北霞海城隍廟。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台北霞海城隍廟，月老，拜月老，月下老人。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台北霞海城隍廟月下老人。（圖／記者蔡玟君攝）

大稻埕創意街區發展協會常務理事吳孟寰表示，拜月老主要需注意三件事，包括：不要戴帽子與墨鏡、不要穿著太曝露，以及若是有成功訂婚或結婚，記得一定要帶著喜餅回來還願。

▲▼台北霞海城隍廟，月老，拜月老，月下老人，紅線。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台北霞海城隍廟紅線。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台北霞海城隍廟，月老，拜月老，月下老人，紅線，過香爐，紅線過香爐。（圖／記者蔡玟君攝）

▲記得紅線要不定時過香爐。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，許多人來拜月老都會求紅線，吳孟寰說，台北霞海城隍廟的紅線是放在錢包裡的，不用綁在手上，但不定期需要過一次香爐。此外，一條紅線可以重複使用，「紅線不會過期，所以可以用來求不同階段的姻緣。」但吳孟寰提醒，不能用來跨廟使用。

▲▼台北霞海城隍廟，月老，拜月老，月下老人，平安茶。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台北霞海城隍廟平安茶。（圖／記者蔡玟君攝）

而網友間流傳的拜月老禁忌包括「不能帶傘不然感情會散」、「女性生理期不能拜」「平安茶不能吹」等禁忌，以台北霞海城隍廟來說，這些都是可以做的。

吳孟寰進一步指出，平安茶由於剛倒出來會很燙，所以當然可以吹；而女性生理期期間當然可以拜月老，只是注意不要拜天公，至於不能帶傘當然是沒有的事。

關鍵字： 七夕特輯 月老 月下老人 台北霞海城隍廟 台北市旅遊

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