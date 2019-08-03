「海洋音樂祭10強」今漁人舞台出爐！明晚淡水也有煙火秀

▲在2019海祭登場前，今（3）日下午將於淡水漁人舞台進行30強的最終場初賽，在比賽結束後，將誔生10組樂團新秀。（圖／新北市觀旅局提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

「2019新北市貢寮海洋音樂祭」將在8月30日至9月1日在福隆海水浴場登場，今（3）日下午於淡水漁人舞台進行30強的最終場初賽，在比賽結束後，將誔生10組樂團新秀，前往海洋音樂祭聖殿，爭奪「海洋獨立音樂大賞」最高榮耀海洋旗。

▲在今日比賽結束後，將誔生10組樂團新秀，前往海洋音樂祭聖殿，爭奪「海洋獨立音樂大賞」最高榮耀海洋旗。



新北市觀旅局表示，今日最終場初賽比賽團體，包括行草樂團、青原、Amuse遊樂、Purr、雨國、Umi、mr.Why、謎路人、桑諾斯、尋找尼歐Finding Neo共10組樂團，在比賽團體中，行草樂團曲風加入了國樂、古典、爵士、器樂搖滾等元素；今年即將推出首張EP的青原、Amuse遊樂都以生活周遭發生的事物為靈感，用不同的風格唱出心中的自我。

▲今日最終場初賽比賽團體，包括行草樂團。



Purr則是DJ+Vocal兩人編制的電子音樂組合，兩人來自不同的背景，衝撞出音樂新火花，雨國的音樂結合迷幻電子舞曲、後龐克等元素，創團至今與許多音樂人合作過。Umi、mr.Why、謎路人、桑諾斯、尋找尼歐Finding Neo也擁有許多樂迷到場支持，每一團都非常優秀，點燃現場緊張氣氛。

▲Purr則是DJ+Vocal兩人編制的電子音樂組合，兩人來自不同的背景，衝撞出音樂新火花。



最終場初賽也同時邀請到兩大原創樂團，除了入圍今年金曲獎最佳樂團的「南瓜妮歌迷俱樂部」，還有曾奪下海洋獨立音樂大賞評審團大獎的「神棍樂團」，以多首膾炙人口的歌曲，帶領樂迷走入搖滾樂之旅。

▲最終場初賽也同時邀請到兩大原創樂團，除了入圍今年金曲獎最佳樂團的「南瓜妮歌迷俱樂部」。



海祭最終場初賽將於今日圓滿落幕，評審們將從30強對決中，選出10組入圍樂團，至原創音樂的最高殿堂「新北市貢寮國際海洋音樂祭」進行決賽。海祭初賽結束後，緊接著「淡水漁人舞台-夏日原創音樂」一系列音樂活動登場，從8月4日至8月25日每周六日，一天6組表演團體接力演出。

▲最近淡水的活動十分豐富，包含漁管處舉辦的「淡水漁人碼頭-仲夏繽紛樂」、經發局的「新北市特產嘉年華-夏日Cool市集」， 8月4日晚上9點在漁人碼頭木棧道外海還有煙火秀。



此外，最近的淡水活動十分豐富，包含新北市漁管處舉辦的「淡水漁人碼頭-仲夏繽紛樂」、經發局的「新北市特產嘉年華-夏日Cool市集」， 8月4日晚上9點在漁人碼頭木棧道外海還有煙火秀表演，讓民眾感受夏天歡樂滋味。