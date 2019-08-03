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三重「瀑布滑草場」8/10啟用免費玩！限額送250個滑草板

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▲大台北都會公園，散步好去處。（圖／許傑提供）

▲大台北都會公園8月10日將啟用「瀑布滑草場」。（示意圖／許傑提供）

記者彭懷玉／台北報導

新北河濱公園「第一座滑草場」在三重大台北都會公園！繼幸運草溜滑梯、辰光橋相繼成為焦點，新北市政府利用既有堤防斜坡，依地形高低變化設計，鋪設人工草皮，以瀑布的意象作為背景，打造出「瀑布滑草場」，與河川綠地做相映襯，將於8月10日正式啟用。

「瀑布滑草場」的位置是在白色「New Taipei Metropolitan Park」字樣旁的草皮堤防，高管處表示，之所以選用人工草皮打造滑草場，是考慮堤防及天然草皮維護不容易，且人工草皮還能變換出色彩變化的地景效果，讓親子族在玩幸運草溜滑梯等設施之餘，又多了一處全新的遊憩設施。

▲大台北都會公園內的幸福水漾園區新設施。（圖／網友小妞的生活旅程提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大台北都會公園內的幸福水漾園區設施。（圖／小妞的生活旅程提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

新北市高管處表示，為了讓民眾有一個開心的滑草體驗，8月10日啟用當天有打卡送滑草板的活動，只要於現場完成其中一項指定項目，就可以排隊領取限量250個的滑草板1個，市價約150至200元。另外，活動當天現場也會設置胖卡餐車，玩累了可以在草地上品嘗美食及飲料。

▲新北市　大台北都會公園狗年地景。（圖／我的新北市提供，請勿任意翻攝以免侵權）

▲大台北都會公園。（示意圖／我的新北市提供，請勿任意翻攝以免侵權）

大台北都會公園交通方式
地點：新北市三重區疏洪東路一段
1.捷運
路線1：搭乘桃園機場捷運線，由A2三重站1A出口出站；
路線2：搭乘台北捷運中和新蘆線，由三重站1號出口過疏洪東路，越過堤防抵達；
路線3：搭乘台北捷運中和新蘆線，由三重站站內直接搭電梯或手扶梯銜接桃園機場捷運線，於1A出口出站；
2.公車
搭乘227、264、640、986公車，至「捷運三 重站」下車，步行約5分鐘。

瀑布滑草場打卡送滑草板
活動時間：8月10日上午9時至10時30分

關鍵字： 新北市旅遊 三重區旅遊 親子旅遊 大台北都會公園 瀑布滑草場

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