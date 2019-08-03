看完大稻埕煙火順便逛延三夜市　6家必吃美食懶人包



▲老牌張豬腳的豬腳與小菜。（圖／老K）

記者黃士原／台北報導

台北市裡仍保有台灣古早味美食的夜市、還沒有完全觀光化的就屬延三夜市。延三夜市位於延平北路三段的延三夜市，有許多經營數十年的店家，其中高麗菜飯 原汁排骨湯、施家鮮肉湯圓還被收錄進台北米其林指南，是延三夜市的人氣店家，而延三夜市離大稻埕並不遠，看完煙火表演之後還可以來這吃個宵夜。



▲高麗菜飯與原汁排骨湯。(圖／小虎)

高麗菜飯 原汁排骨湯

高麗菜飯 原汁排骨湯不管是食物味道及裝潢都散發濃濃的老味道，一排國小木椅、用紅磚砌成的矮牆與灶爐，而灶上兩個大鋁鍋，一鍋裝著煮熟的大骨，另一一鍋則是排骨湯，而這家只賣高麗菜飯和排骨湯，高麗菜飯20元、原汁排骨湯70元。這裡的排骨湯特別之處在於大排骨、骨邊附的肉也很多，直接拿起來啃特別過癮。

地址：台北市大同區延平北路三段17巷2號

營業時間：11:00–20:00



▲施家鮮肉湯圓。(圖／周花花)

施家鮮肉湯圓

就如店名一樣，這裡必點的就是鮮肉湯圓，肉餡偏甜但肉汁濃厚，外皮很Q。這家店不只在地人愛，也曾被票選為元宵節台北市最有人氣湯圓店，每年的元宵與冬至出現排隊購買人潮。施家鮮肉湯圓於民國53年開業，現在傳承到第二代。

地址：台北市大同區延平北路三段58號

電話：02 2585 7655

營業時間：11:30–23:00



▲位在民族西路的「老牌張」是間頗有名氣的店。（圖／老K提供）



老牌張豬腳

蹄膀、中腿、腿庫肉、腳蹄等等應有盡有，就連小菜部分的油豆腐、筍絲與豬皮，樣式也十分齊全。豬腳部分一口咬下便可以感受到香濃的醬汁味，且滷的軟爛但帶著一點嚼勁，還能吃到Q彈的筋，口感十分不錯。至於小菜部分，油豆腐不僅滷的入味，吃起來是紮實中還帶著滷汁的香氣，非常適合多點幾分來吃。

地址：台北市民族西路296號

電話：(02)2597-2519

營業時間：11:00–20:30



▲添加芹菜、油蔥、旗魚肉與福州丸的米粉湯，吃起來清爽不膩。（圖／資料照）

旗魚新竹米粉

位於延平北路三段83巷巷口的一間旗魚新竹米粉，就是個人晚上想要打牙祭時愛去的店家之一。台北的米粉湯許多都是使用粗短的米粉，口感軟中帶勁，這邊選用新竹的米粉烹煮，細細長長，帶有一點點的脆度，吸附著加了芹菜、油蔥的湯汁，爽口不膩，還有一股股清淡的油香，店家還添上了旗魚肉碎塊還有一顆福州丸，可以配著一起食用。

地址：延平北路三段83巷巷口（延平北路交接處）

電話：02-2585-4162

營業時間：18:00–05:00



▲大橋頭大腸煎米粒紮實軟爛的大腸煎，帶有糯米的香氣。（圖／資料照）

大橋頭大腸煎

這間大橋頭大腸煎，只有販售香腸、大腸煎、燒雞腿與三絲丸湯等四樣料理。他們家的大腸煎口感較紮實，糯米軟爛又不失顆粒感，吃起來帶有淡淡的胡椒香氣，但沒有南部常見的大顆花生入餡。切成片狀的大腸煎沾上醬油膏與甜辣醬入口，飽足感十足。一旁點綴的醃漬小黃瓜清脆甘爽，適合解膩。

地址：台北市大同區延平北路三段4號前

電話：0928-885-639

營業時間：17:30–00:00



▲阿美古早味。（圖／小虎）

阿美古早味

阿美古早味有點像路邊的熱炒攤，用「炭」蹲在路邊煎出來的馬頭魚是阿美古早味的招牌，也有少見的青蛙的胃袋菜色─珍珠肚。

地址：台北市延平北路三段49號前

電話：0921117232

營業時間：10:30–21:00