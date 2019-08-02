別鐵齒！進房先敲門、沖馬桶　鬼月入住飯店遵守8大守則

▲入住飯店要避開7大禁忌。（圖／記者陳涵茵攝）

旅遊中心／綜合報導

出門在外總是不如家裡「乾淨」，飯店旅館經常是發生不可解釋現象的熱門場所，許多靈異傳說都是由飯店傳出，農曆七月鬼門開禁忌多，為了不打擾好兄弟們，不管是國內旅遊或出國旅行都要特別注意，入住飯店時遵守以下7大守則才能睡好覺。

1.避開飯店邊間、房尾

中國風水深信邊間屋容易有形煞問題，對飯店來說分配房間給入住旅客時，為了方便清潔與服務，通常會由靠近電梯的房型開始安排，除非是天天爆滿的超夯飯店。否則邊間、房尾的房間經常會空著，人氣不足易招陰，體質較敏感的人可考慮事先換房。

2.入門前先敲門

入房前先敲門已是許多人的基本動作，這是對好兄弟們的尊重方式，示意即將踏入這空間中打擾了，開門時別忘了先側開一小縫，讓祂們先行離去，進房後也可以打開電視或放音樂製造些聲響，讓祂們知道有人來了。

3.鞋子要亂放

▲ 進房後隨意脫鞋即可。（示意圖／記者劉昌松攝）



進房拖鞋時，不要把鞋子整齊擺放，據說容易被好兄弟穿上，隨意的脫掉就好，也有可以把鞋子一正一反擺放這樣的說法，擺成微八字形，具陰陽和諧的意思。

4.窗簾拉開、燈全開

入住飯店時間最好選擇白天，入房後將窗簾全打開讓陽光透進屋內，若晚上抵達飯店也要先將燈全部打開，並且睡覺時最好留一盞小燈。除了風水，留盞小燈也能幫助旅客若發生緊急情況需要逃難，不熟悉的環境下才能即時反應逃生。

5.先進廁所沖馬桶

浴室容易招陰，許多鬼故事也經常是在廁所發生，進入房間後先將馬桶沖水，再把浴室廁所水龍頭打開，可以把聚集的臭氣與晦氣一併沖掉，產生新的乾淨氣場，另外睡覺前最好將浴室燈打開照明。

▲沖馬桶能將晦氣沖走改變氣場。（示意圖／記者彭懷玉攝）

6.雙人房兩張床都要用亂

若一個人入住剛好被分配住進有兩張小床的雙人房房型，最好不要選靠牆的那張床，也盡量避開與浴室相連的那側，此外，雖然另一張床沒有睡，也要拍拍枕頭弄亂棉被，讓祂們知道今晚有人入住了。

▲隻身住進兩張單人床房型，最好把另一張床也用亂。



7.床不對鏡子

床不對鏡子除了有風水上的忌諱，鏡子對著床人也容易在起床時被自己嚇到，若住進有鏡子對床的房型，無法換房時，也可拿行李或衣物稍稍遮住。

8.避談鬼故事

不僅台灣有禁忌日本也有許多恐怖都市傳說，若是入住日本飯店千萬記得避開說鬼故事大會的橋段。傳聞中日本有一種降靈儀式叫做「百物語」，三更夜半大夥聚在一起，點起100根蠟燭輪流說鬼故事，傳說當最後一根蠟燭熄滅時就可以召喚出好兄弟，不管信不信出門在外還是鐵齒點才能睡得安穩。