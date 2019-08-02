看煙火秀也要填飽肚子　大稻埕碼頭週邊8家人氣美食



▲賣麵炎仔用餐時間排隊人潮倍增。（圖／記者宋良義攝）

記者黃士原／台北報導

2019大稻埕情人節活動在8月3日、4日於延平河濱公園登場，許多人都為了480秒煙火秀來到大稻埕，除了來看美麗的煙火之外，大稻埕附近也許多人氣美食，像是離大稻埕碼頭很近的迪化街永樂市場就是美食集中地，這裡還有一家店吸引日本美食節目《孤獨的美食家》日前來台灣取景拍攝，早一點來到大稻埕飽餐一頓，晚上就有力氣好好的欣賞煙火。



▲賣麵炎仔一碗20元的麵。（圖／記者宋良義攝）



▲賣麵炎仔招牌紅燒肉。（圖／記者宋良義攝）

賣麵炎仔

大稻埕附近人氣最旺的應該就屬被台北米其林指南加持的賣麵炎仔，賣麵炎仔是從早上8點開始營業到下午3點，中午是人潮最多時段。賣麵炎仔的切仔麵的湯頭清爽又鮮甜，更令人驚訝的是一碗只要20元，美味又便宜擄獲不少人的胃口。

除了切仔麵之外，「紅燒肉」也是賣麵炎仔的招牌小菜，和其他家不同的是，賣麵炎仔的紅燒肉可以選擇三層肉或瘦肉，新鮮溫體豬的三層肉下水燙至七八分熟後，再裹上砂糖、醬油等下鍋，一口咬下外酥內多汁。豬內臟也是店裡招牌，煮到半生熟的腰只和脾臟淋上滾燙鮮湯，爽脆的腰只一入口完全吃不到可怕的豬腥味，配上軟韌的脾臟，在品嚐略帶粉紅的湯頭，美妙滋味瞬間在嘴中化開。

地址：台北市大同區安西街106號

電話：02-25577087



▲意麵王。（圖／老K）

意麵王

位於歸綏街的意麵王有超過80年歷史，很多老台北人都吃過這家店，點碗意麵，澆淋上甜甜辣辣的紅醬，再配上餛飩湯和小菜就能飽餐一頓。

地址：台北市大同區歸綏街204號

電話：（02）2553-0538



▲永樂担仔麵的雞肉飯便當。(圖／黃士原攝)

永樂担仔麵

日本美食節目《孤獨的美食家》日前來台灣取景拍攝，地點包括大稻埕、寧夏夜市及宜蘭，其中在大稻埕拍攝時還被網友目擊「五郎」站在一家小吃店門口，經過比對這家店就是位在永樂市場旁的永樂担仔麵。永樂担仔麵可點的菜單很多元，除了台南擔仔麵外，還有滷肉飯、雞肉飯、意麵、各式小菜與便當，這次五郎來這裡吃的就是很受附近上班族歡迎的「雞肉飯便當」。

地址：台北市南京西路233巷20號

電話：02-2556-7736



▲民樂旗魚米粉（記者謝婷婷攝）

民樂旗魚米粉湯

位於永樂布市對面的民樂旗魚米粉，經營至今已有八十幾個年頭，傳承三代的好滋味讓回頭客絡繹不絕。以旗魚熬製而成的高湯營養又好喝，加入豬油拌炒的油蔥，連著吸飽湯汁的米粉一起送入嘴裡，超級順口。除了米粉湯，這裡的炸物也是平民美味，炸豆腐外酥內嫩，是人氣極高的一品。炸紅燒肉能自己選擇肥、瘦或綜合，一份享受多種口感！

地址：台北市大同區民樂街3號

電話：0933-870-901



▲Q彈米苔目加上滾燙湯汁，是許多人懷念的老味道。(資料照)

永樂米苔目

小攤販起家的永樂米苔目，從民國56年開始營業至今已快50年，不加任何調味的粉腸、豬心也擁有大批粉絲，當天凌晨3、4點就開始到市場選材，同時開業至今使用的都是當日現宰的豬隻，豬心入滾水不超過30秒，馬上撈起爽脆不過硬是饕客餐桌上必點的佳餚，粉腸則是處理得非常乾淨，吃不到豬臊味，帶有嚼勁的粉嫩，讓吃過的人留下深刻印象。

地址：台北市大同區永昌街7號

電話：02-2559-9603

林合發油飯

林合發油飯是永樂市場的老字號，鴻海董事長郭台銘生女兒就是用這家油飯，但如果光從店的外表來看，真的不知這是一家很利害的店。雖然營業時間是到中午12點，但常常還沒到中午就已賣完。

地址：台北市大同區迪化街一段21號1F

電話：02-2559-2888





▲大稻埕佳興魚丸店。（圖／Dulce Locura 米寶/米粒+carol=米寶麻 幸福滿載提供，以下同，請勿任意翻攝以免侵權）



佳興魚丸

魚丸店從一開始的攤車到現在已經有非常多年歷史，主打的魚丸是用鯊魚肉加上魚漿製成，包著用油蔥以及醬油調味過的前腿肉內餡，與常見的福州魚丸偏紮實的口感不太相同，每天都吸引不少饕客上門。除了魚丸外，乾麵也是不能錯過的，精華就在乾麵上淋的醬料，由店家自製還加入滿滿油蔥，真的是香氣十足。

地址：台北市大同區延平北路二段210巷21號

電話：02-2553-6470





▲四醬麵。



老麵店

店裡最有名的就是乾麵，但因為加了麻醬、炸醬、油蔥豬油、鹹水等四種醬，因此也俗稱四醬麵，麻醬香而不搶味，豬油跟炸醬的香氣也會不時竄出，讓味道非常厚實而多層次。

地址：台北市大同區迪化街二段215號之8

電話：02-2598-1388



