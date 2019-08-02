「喔熊」熱氣球吸睛爆表！首度法國升空與全球百顆球爭艶

▲台灣熱氣球「喔熊」首次代表台灣參加於法國梅斯舉辦的世界熱氣球節，與百顆來自世界各地熱氣球一同升空。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

常駐台灣國際熱氣球嘉年華活動的台灣喔熊（OhBear），首次代表台灣參加於法國梅斯舉辦的世界熱氣球節，7月29日與百顆來自世界各地熱氣球一同升空，背著阿美族美麗情人袋、披著印有Taiwan字眼橘色閃亮小披風，可愛程度大爆表。當地民眾及其他熱氣球參與團隊都說台灣喔熊實在太吸睛，成為活動中超級亮點，不愧是台灣最可愛的觀光外交大使。

法國梅斯（Metz）舉辦的世界熱氣球節（Grand Est Mondial Air Ballons）為歐洲最大熱氣球嘉年華、為世界參與團隊數最多的熱氣球活動之一，舉辦至今邁入第19屆，活動自7月26日開始，為期10天，總共吸引來自世界各地超過500顆熱氣球參加。受限於當地鋒面過境天氣陰雨綿綿，29日清晨終於放晴，上百顆來自世界各地熱氣球首度同時升空，現場相當壯觀。

代表我國觀光形象大使的喔熊熱氣球也在當天一起升空，背著極具台東原住民特色的阿美族美麗情人袋、披著印有Taiwan字眼橘色閃亮小披風，可愛的身影引起現場追球民眾一陣搶拍，可愛度大爆表，穿著喔熊T恤的我國參展人員也成為大家競相邀請合影的對象，台灣觀光詢問度瞬間衝高。

▲台灣熱氣球「喔熊」背著阿美族美麗情人袋、披著印有Taiwan字眼橘色閃亮小披風，可愛程度大爆表。

除了喔熊熱氣球在本次活動大出風頭外，來自世界各國的熱氣球團隊也在現場競相與我國參展團隊交換紀念品，來自台灣的喔熊徽章更成為現場最熱門的限量交換品。更有許多曾來台參加熱氣球嘉年華活動的熱氣球團隊熱情的與台灣團隊分享當年在台灣與會的溫暖感受，對我國的美麗風景、安全與便利的環境與親切民眾留下最深且最好的印象，希望有機會再到台灣旅遊。

台東縣亦交觀處指出，國籍編號為B-00012號的台灣喔熊（OhBear），為縣府與交通部觀光局繼愛心球後，攜手合作打造之台灣第二顆造型球，不但身上設計閃亮橘色印有Taiwan字眼的披風，更融入台東特色，背著台東阿美族情人袋，充滿濃濃台東味。自2018年7月打造完成，成為臺灣觀光大使，將臺灣最美的風景帶到世界各地。本次

喔熊熱氣球歐洲宣傳除了法國站之外，後續並將前往英國、荷蘭及德國等地參加國際各地熱氣球展會，行銷台灣觀光。