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不分平假日　神旺飯店早餐Buffet吃到飽2人同行1人免費　

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▲不分平假日　神旺飯店早餐Buffet吃到飽2人同行1人免費。(圖／神旺飯店提供)
▲神旺飯店早餐Buffet吃到飽2人同行1人免費。(圖／神旺飯店提供)

記者黃士原／台北報導

吃到飽市場戰線延伸到早餐時段。神旺大飯店伯品廊西餐廳推出「Good Morning！元氣朝食應援」專案，即日起至2019年12月24日，不分平假日，凡2人同行，於上午6:30至9:30至伯品廊西餐廳用餐，即享1人免餐費優惠，原價每位598元+10%，優惠期間平均每位只要359元(已含服務費)，就能於優雅寬敞的用餐空間品嚐精緻豐盛的早餐Buffet。

餐檯菜色除了有現煮的古早味擔仔麵、各式精緻冷盤及現烹熱食，還有熱騰「夯」番薯、新鮮寶島水果，和由神旺飯店知名的普諾麵包坊供應拿手的各式手工麵包，搭配香醇咖啡、鮮乳或無糖豆漿。而喜愛麵包的食客更可大肆享用高人氣「普諾麵包坊」供應的手工麵包。

▲不分平假日　神旺飯店早餐Buffet吃到飽2人同行1人免費。(圖／神旺飯店提供)
▲古早味擔仔麵。(圖／神旺飯店提供)

另外，父親節的腳步將近，沒時間準備禮物，不妨帶爸爸吃頓大餐。看準商機，台北福華大飯店祭出震撼優惠，館內「花園大道」美式自助餐，自即日起至8月8日推出不分時段全家帶爸爸來吃Buffet，爸爸只要88元獨享價。而台北王朝大酒店旗下自助餐廳SUNNY BUFFET從8月8月至8月11日推出四人同行一人免費優惠，至於台中金典酒店的12樓栢麗廳針對用餐的爸爸們給予原餐價88折。

關鍵字： 美食快訊 神旺飯店

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