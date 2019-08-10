ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

湯汁多、內餡飽滿！大里隱藏版大明路小籠湯包　還有超鮮美蝦餃

點評：馬上被圈粉，下次來去吃！
ETtoday餓勢力

▲大里大明路無名小籠湯包。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲位在大里大明路上的小籠湯包店，餡滿汁多，每天都大排長龍。（圖／阿新愛玩樂提供，請勿任意翻攝以免侵權

實習記者武承翰／綜合報導

在台中大里，有一間不起眼的小店面，但是每天排隊的人潮卻是多到不注意也難！就連平日早上都會湧現人龍，大家都只為了吃這家店的現蒸小籠湯包，熱呼呼的小籠湯包咬下就爆出湯汁，蝦餃則是能吃到鮮甜的蝦味，想吃可要早點來排隊！

▲大里大明路無名小籠湯包。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲小籠湯包和蝦餃現點現蒸，晚來就要等比較久了。

這間連招牌都沒有的小籠湯包就位在大里的大明路上，這裡距離市區比較遠，但依然不減顧客想品嚐這份小籠湯包的熱情。店家提供的餐點很簡單，就只有湯包、蝦餃還有紅茶，而且更重要的是，價格非常親民，湯包7顆45元，蝦餃7顆50元，紅茶一杯則是只要10元。

▲大里大明路無名小籠湯包。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲店家只賣3樣東西，價格也十分親民。

打開招牌的小籠包，上面撒著不少的蔥花和薑絲，湯包的外皮帶著些微厚度，鎖著裡面的湯汁，內餡蔥味鮮明，在咀嚼時還會透出肉質的鹹味；不過也要提醒購買的顧客，若是小籠湯包沒有現吃，時間一久湯汁就容易流出來。

▲大里大明路無名小籠湯包。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲附上滿滿薑絲和蔥花的湯包，加上辣醬更有味。

另外，來到這裡也絕對不能錯過蝦餃，一口咬下蝦餃馬上就可以吃到滿滿的鮮甜蝦味，內餡更可以看到蝦肉，就連口感也十分Q彈。

▲大里大明路無名小籠湯包。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲▼蝦餃份量十足，吃得出鮮美蝦味。

▲大里大明路無名小籠湯包。（圖／阿新愛玩樂提供）

不論是7顆45元的湯包或是50元的蝦餃，CP值都非常高！店家也沒有因為這樣就疏忽了口感和味道，正因如此，即便沒有招牌卻也能吸引許多忠實顧客上門，如果太晚來可能就要慢慢排隊。

大明路小籠湯包

電話： 0989 693 089
營業時間：6:00-11:00
地址： 412台中市大里區大明路136號 

關鍵字： 大明路小籠湯包 大里美食 台中美食 美食情報 達人美食 阿新愛玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

推薦閱讀

影／摩鐵直擊》激推！KTV、游泳池一房全包＋早餐隨你吃！這家砸5億吸粉

水果綿綿冰3球50元！台中新開幕手工製冰　還有超級芒果爽

6顆只要25元！台中超人氣菱角酥　外皮酥脆、內餡微甜軟綿

影／咻一下滑進摩鐵！用愛啪出50億　老司機帶路揭「最潮房型」面紗

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

直擊／「滬尾藝文休閒園區」9月開幕

台南平價鐵板牛排店有珍奶喝到飽！

高雄超夯水煎包咬下爆出鮮甜肉餡

摩鐵14年房務淚：床上黃黑紅都看過

揭密》摩鐵「不倫皂」洗澡沒味道

獅子王場景非洲豪華旅館夢幻清單

屏東隱藏版海景餐廳必吃爆汁烤雞！

颱風遠離！嚴選「北部3處瀑布森林」

土耳其人手機鈴聲是七里香！原因曝

釜山版維多利亞港隱藏魔幻天空之鏡

熱門行程

人生沒有音樂很母湯！夏日就該來一場音樂祭！

這個夏日如果沒有音樂，人生甘那係黑白！從7/25至9/01，淡水漁人舞台X貢寮海祭，每週六日聽好聽滿！

最新新聞更多

盤點亞洲8大猛鬼傳說飯店　台灣有3間

大里隱藏版湯包湯汁多、內餡飽滿！

逢甲設計感旅店請你吃夢幻屋頂早餐

半口都是油！5種人「吃巧克力」下場超..

50嵐聲明：大陸仿冒的店與我們無關

迷客夏聲明：微信審查「必須被加上中國..

貢寮海祭！臺鐵將加開20班列車

表態中國台灣 珍煮丹：品牌遭仿冒

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366