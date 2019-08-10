點評：馬上被圈粉，下次來去吃！

▲位在大里大明路上的小籠湯包店，餡滿汁多，每天都大排長龍。（圖／阿新愛玩樂提供，請勿任意翻攝以免侵權）

實習記者武承翰／綜合報導

在台中大里，有一間不起眼的小店面，但是每天排隊的人潮卻是多到不注意也難！就連平日早上都會湧現人龍，大家都只為了吃這家店的現蒸小籠湯包，熱呼呼的小籠湯包咬下就爆出湯汁，蝦餃則是能吃到鮮甜的蝦味，想吃可要早點來排隊！

▲小籠湯包和蝦餃現點現蒸，晚來就要等比較久了。

這間連招牌都沒有的小籠湯包就位在大里的大明路上，這裡距離市區比較遠，但依然不減顧客想品嚐這份小籠湯包的熱情。店家提供的餐點很簡單，就只有湯包、蝦餃還有紅茶，而且更重要的是，價格非常親民，湯包7顆45元，蝦餃7顆50元，紅茶一杯則是只要10元。

▲店家只賣3樣東西，價格也十分親民。

打開招牌的小籠包，上面撒著不少的蔥花和薑絲，湯包的外皮帶著些微厚度，鎖著裡面的湯汁，內餡蔥味鮮明，在咀嚼時還會透出肉質的鹹味；不過也要提醒購買的顧客，若是小籠湯包沒有現吃，時間一久湯汁就容易流出來。

▲附上滿滿薑絲和蔥花的湯包，加上辣醬更有味。

另外，來到這裡也絕對不能錯過蝦餃，一口咬下蝦餃馬上就可以吃到滿滿的鮮甜蝦味，內餡更可以看到蝦肉，就連口感也十分Q彈。

▲▼蝦餃份量十足，吃得出鮮美蝦味。

不論是7顆45元的湯包或是50元的蝦餃，CP值都非常高！店家也沒有因為這樣就疏忽了口感和味道，正因如此，即便沒有招牌卻也能吸引許多忠實顧客上門，如果太晚來可能就要慢慢排隊。

大明路小籠湯包



電話： 0989 693 089

營業時間：6:00-11:00

地址： 412台中市大里區大明路136號