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一芳8/3起連三天買飲品都可免費加粉圓　這7天買甘蔗系列送綠茶

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▲一芳8/3起連三天買飲品都可免費加粉圓。(圖／一芳提供)
▲一芳8/3起連三天買飲品都可免費加粉圓。(圖／一芳提供)

記者黃士原／台北報導

為感謝全台網友在2019台中珍奶節熱情投票支持一芳暢銷飲品「黑糖粉圓鮮奶」，一芳推限時感恩優惠，8月3日~8月5日連續三天，到門市購買任一飲品皆可免費加1份粉圓。另炎炎夏日，一芳還特別規劃長達一個多月的優惠，8月1日起~9月8日，購買台灣甘蔗系列飲品L杯，就贈送M杯包種綠茶。

一芳珍珠粉圓系列飲品包括：黑糖粉圓鮮奶、粉圓鮮奶茶等，在台灣及港澳大陸、美國、英國、日本、新加坡、越南等全球近1500門市，受到許多消費者喜愛支持，全球每天可賣出25萬杯以上。

▲一芳8/3起連三天買飲品都可免費加粉圓　這7天買甘蔗系列送綠茶。（圖／一芳提供)
▲一芳「黑糖粉圓鮮奶」。(圖／一芳提供)

▲一芳8/3起連三天買飲品都可免費加粉圓　這7天買甘蔗系列送綠茶。（圖／一芳提供)
▲一芳包種綠茶。(圖／一芳提供)

▲一芳8/3起連三天買飲品都可免費加粉圓　這7天買甘蔗系列送綠茶。（圖／一芳提供)
▲一芳甘蔗青茶。(圖／一芳提供)

為悶熱的台灣酷暑降溫，一芳也推出私房消暑最佳組合，全台門市自8/1起~9/8，凡購買台灣甘蔗系列飲品L 杯，就免費贈送M杯包種綠茶。台灣甘蔗系列飲品包括「台灣甘蔗青茶」及「台灣甘蔗牛奶」，甘蔗青茶甜味層次分明、甘爽入喉，搭配松柏嶺青茶，清甜消暑；甘蔗牛奶使用濃醇小農鮮奶，香甜濃郁，特殊的鮮奶蔗香風味，也擁有不少粉絲；「包種綠茶」則是使用南投名間鄉茶葉，色澤翠綠、回韻甘甜。


▲抹茶冰棒插入黑糖珍珠奶蓋，春陽茶事×蜷尾家聯名商品很不一樣。(圖／春陽茶事提供)

另外顛覆以往大眾對於手搖飲料的想像！春陽茶事與蜷尾家首度攜手推出「抹茶啵棒」，以春陽特製黑糖珍珠為基底，搭配醇厚順口的小農鮮乳及香濃的微鹹奶蓋，最後加入蜷尾家監製懷舊風味抹茶冰棒，8月3日於全台春陽茶事門市限量發售。

關鍵字： 美食快訊 一芳水果茶

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