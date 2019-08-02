終於！全台第一座「暗空公園」　合歡山星空之美獲國際肯定

▲合歡山終於獲得國際暗空公園認證。（圖／清境觀光協會提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

為天文迷、追星族帶來好消息！多年來台灣星空守護聯盟與清境觀光協會積極推動光害防治、舉辦各項觀星活動，終於獲得國際暗空協會（IDA）認證，成為全台第一座暗空公園（Dark Sky Park），清境星空銀河之美獲世界認證，也讓世界看見台灣。

國際暗空協會（IDA）是國際性的非營利組織，希望現代人能認識星空並認知光害對環境與自然的傷害，組織在全世界推廣把黑暗留給夜晚的活動，其中一大項目就是「暗空認證」（International Dark Sky Places，IDSP）。台灣合歡山、阿里山皆已在2018年提出IDA暗空公園認證申請，如今合歡山率先通過認證，也成了亞洲僅次韓國永陽螢火蟲保護區的第二座國際認證暗空公園。

▲合歡山是台灣觀星迷朝聖的勝地之一。



其中，為了達到零光害背後可得花不少努力，像是社區配合改善燈具、民宿業者配合減少不必要照明等，才能讓遊客捕抓到壯觀的銀河星空，國際暗空協會（IDA）更在合歡山暗空公園的認證信中表揚，指出合歡山成為暗空公園是當地居民社區與政府機關攜手合作的楷模。

台灣星空守護聯盟在社團公開好消息，寫下：「感動時刻終於來臨！」並感謝所有為這片星空無私付出與奉獻的朋友們。合歡山星空讓國際看見，也為夜間觀光注入新活力、帶入更多觀星人潮。