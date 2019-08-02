ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

終於！全台第一座「暗空公園」　合歡山星空之美獲國際肯定

ETtoday旅遊雲

▲▼合歡山期望取得國際暗空公園認證。（圖／清境觀光協會提供）

▲合歡山終於獲得國際暗空公園認證。（圖／清境觀光協會提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

為天文迷、追星族帶來好消息！多年來台灣星空守護聯盟與清境觀光協會積極推動光害防治、舉辦各項觀星活動，終於獲得國際暗空協會（IDA）認證，成為全台第一座暗空公園（Dark Sky Park），清境星空銀河之美獲世界認證，也讓世界看見台灣。

國際暗空協會（IDA）是國際性的非營利組織，希望現代人能認識星空並認知光害對環境與自然的傷害，組織在全世界推廣把黑暗留給夜晚的活動，其中一大項目就是「暗空認證」（International Dark Sky Places，IDSP）。台灣合歡山、阿里山皆已在2018年提出IDA暗空公園認證申請，如今合歡山率先通過認證，也成了亞洲僅次韓國永陽螢火蟲保護區的第二座國際認證暗空公園。

▲▼合歡山期望取得國際暗空公園認證。（圖／清境觀光協會提供）

▲合歡山是台灣觀星迷朝聖的勝地之一。

其中，為了達到零光害背後可得花不少努力，像是社區配合改善燈具、民宿業者配合減少不必要照明等，才能讓遊客捕抓到壯觀的銀河星空，國際暗空協會（IDA）更在合歡山暗空公園的認證信中表揚，指出合歡山成為暗空公園是當地居民社區與政府機關攜手合作的楷模。

台灣星空守護聯盟在社團公開好消息，寫下：「感動時刻終於來臨！」並感謝所有為這片星空無私付出與奉獻的朋友們。合歡山星空讓國際看見，也為夜間觀光注入新活力、帶入更多觀星人潮。

關鍵字： 合歡山 觀星 旅遊 南投旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

國軍弟兄快亮出身分證享優惠

比鬼屋更寫實血腥的十八層地獄

佔地千坪！南崁兒童藝術村8/4營運

阿里山隱藏版新奇玩法！

根本是精靈住的！花蓮蘑菇屋超療癒

台南燒烤吃到飽超大隻泰國蝦任你夾

大稻埕煙火6大賞點懶人包

台北「熱帶雨林館」穿山甲外型超吸睛

飯店吃到飽推父親節優惠

老司機帶路揭摩鐵「最潮房型」面紗

熱門行程

人生沒有音樂很母湯！夏日就該來一場音樂祭！

這個夏日如果沒有音樂，人生甘那係黑白！從7/25至9/01，淡水漁人舞台X貢寮海祭，每週六日聽好聽滿！

最新新聞更多

70萬陸客不來了　政府需做這3件事

藝術展設「測鬼機」亮紅燈表示⋯

太麻里獲選Booking.com觀星..

全台首座合歡山成國際級暗空公園

創意台味　復古玩出新花樣

太陽公主號豐富設施療癒你的心！

今夏限定！太陽公主號日、韓之旅

讓味蕾嗨起來！公主郵輪必去餐廳

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366