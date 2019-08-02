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台東成功鎮及太麻里鄉　獲選Booking.com台灣觀星聖地

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▲台東成功鎮及太麻里鄉入選台灣觀星聖地。（圖／記者楊均典翻攝）

▲台東成功鎮及太麻里鄉入選台灣觀星聖地。（圖／台東縣府提供）

記者楊均典／台東報導

台東縣政府於去年首創「台東最美星空」活動，從聘請專家學者至台東評定最美星空點位，到今年共舉行7場星空音樂會及72場星空導覽，努力擦亮「星」品牌。日前全球線上訂房領導品牌Booking.com於網站上公布精選「台灣5大觀星聖地」，成功鎮及太麻里鄉雙雙入選，成為全台旅客最愛的觀星景點。

台東縣府交通及觀光發展處表示，台東地廣人稀，交通雖較西部不便，卻因此保留了西部所沒有的天然環境，低汙染、低噪音，擁有最純淨的土地。台東近年來積極辦理國際級活動，努力與世界接軌，求新求變。繼2018年全球知名旅遊網站Booking.com將台東列入全球10大新興旅遊城市之一、台灣國際熱氣球嘉年華入選世界知名旅遊頻道Travel Channel－世界12處「令人驚艷的熱氣球嘉年華」活動。

台東沒有高樓大廈的遮蔽，更無嚴重光害和PM2.5，與西部相較，觀賞星星容易許多，適合觀星的地方多不勝數。台東成功鎮及太麻里鄉又獲選全球線上訂房領導品牌Booking.com台灣5大觀星聖地，5席名次之中台東就佔了兩席，讓全台東人與有榮焉！

台東縣府表示，2019台東最美星空音樂會於8月分別還有2個場次，24日關山親水公園、31日加路蘭遊憩區；活動現場除有音樂演出外，更邀請到曾任台中天文學會理事長，星空導覽天文專家吳建德老師帶領大家一起漫遊星空，認識夏季星象。

關鍵字： 觀星

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