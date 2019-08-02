讓味蕾嗨起來！太陽公主號3間必去餐廳

圖、文／七逗旅遊網提供

今年夏天來到基隆港的太陽公主號，擁有許多設施，吃喝玩樂應有盡有，其中3間餐廳「SHARE餐廳」、「史德林牛排餐廳」、「Kai海壽司海鮮吧」大受好評，絕對令吃貨們留下難忘的海上「食」光！



▲帥哥主廚柯提斯‧史東打造的SHARE餐廳。（圖／公主遊輪提供）

在旅遊生活頻道的知名節目《帥哥廚師到我家》中，大廚柯提斯‧史東製作的料理看起來超美味，讓人也想親口品嚐這些佳餚。今年搭太陽公主號，你再也不用對著電視流口水囉！公主遊輪邀請柯提斯‧史東為太陽公主號打造「SHARE餐廳」，以「分享」為理念，希望能和來自世界各地的旅客一起創造美好的用餐體驗，餐廳中可以品嚐奶油焗龍蝦配焦糖萵苣、義大利寬麵配烤阿拉斯加帝王蟹、培根汁和帕爾瑪乾酪麵包…，美妙的滋味將喚醒你舌頭上的每個味蕾！



▲與親朋好友在SHARE餐廳一起分享創意美食。（圖／公主遊輪提供）



推薦無肉不歡的你，到史德林牛排餐廳大快朵頤一番！史德林牛排餐廳提供多樣化的牛排套餐，像是柔嫩的菲力牛排、油花如大理石紋般的肋眼牛排…，精心挑選的食材、恰到好處的烹飪方式，讓你每一口都能嚐到鮮美的肉質，套餐中的開胃菜、湯品與沙拉、甜品也毫不馬虎，絕對帶給你超滿足的一餐！



▲搭太陽公主號，想大口吃肉必去史德林牛排餐廳。（圖／公主遊輪提供）

太陽公主號上也吃的到亞洲口味的美食，尤其在「Kai海壽司海鮮吧」，你可以品嚐到日式料理的精華。專業師傅以高超手藝製作的壽司、烏龍麵、刺身…，令人回味無窮，坐在「搖滾區」─吧台前，還可以欣賞師傅的「現場演出」，親眼見證一道道美食的誕生。



▲日式經典美味盡在Kai海壽司海鮮吧。（圖／公主遊輪提供）

太陽公主號8、9月基隆港出發航次全面優惠中，將帶你到日韓旅遊，把握今年夏天馬上出發，到船上大吃美食！

限定航次「石垣島自主遊3天2夜」(8/19、9/23出發)、「沖繩石垣島4天3夜」(8/11.25、9/1.8.15出發)，全艙等第2人半價及同房第3、4人享優惠價。

除此之外，其他航次可享好禮二選一，好禮一：內艙、遮蔽外艙、海景外艙、陽台艙及迷你套房等房型第2人半價優惠，同房第3、4人享優惠價；好禮二：閣樓套房、尊榮套房等房型最高減6千。

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