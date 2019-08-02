負能量Out！太陽公主號豐富設施療癒你的心

圖、文／七逗旅遊網提供



旅行時，你是捨不得浪費每分每秒旅遊時間的旅人嗎？推薦這樣的你搭太陽公主號出國，一上船就能開始玩耍，船上有各式各樣的娛樂設施，讓你度過最豐富、愉快的遊輪之旅，擺脫過去所有負能量！





▲今年夏天，帶著家人或朋友一起感受太陽公主號魅力！（圖／公主遊輪提供）



想在星空下度過悠閒的夜晚嗎？太陽公主號擁有公主遊輪原創的星空露天電影院，當夜幕低垂，慢慢散步到甲板上，在滿天星斗的陪伴下，一邊吹著海風、一邊觀賞巨大LED螢幕上的精彩影劇、娛樂節目超有情調！更棒的是，太陽公主號還免費提供看電影必備的爆米花。





▲揪朋友們到星空露天電影院歡度愉快時光。（圖／公主遊輪提供）



搭太陽公主號，千萬別錯過被譽為海上最強表演廳的「公主劇院」！來公主劇院欣賞精彩的表演，不論你坐在哪個位置，都不會被樑柱阻擋視線，獲得奧斯卡大獎肯定的世界級團隊、撼動人心的聲光效果，將為你獻上一場極致的感官饗宴！





▲公主劇院精彩演出讓你捨不得眨眼睛。（圖／公主遊輪提供）



當你想好好放鬆，享受寧靜的海上時光，推薦到大人系的聖殿成人休憩區。這裡只開放成人進入，讓你暫時遠離活蹦亂跳的孩子們。找個好位置，悠哉賴在躺椅上，再喝杯果汁發呆放空，或享受專人的按摩，過去上班、上課的疲倦將消失無蹤，為你重新充電、補充滿滿能量！





▲大人專屬的海上空間─聖殿成人休憩區。（圖／公主遊輪提供）



太陽公主號8、9月基隆港出發航次全面優惠中，將駛向日本、韓國，今年夏天，來船上體驗豐富的設施吧！限定航次「石垣島自主遊3天2夜」(8/19、9/23出發)、「沖繩石垣島4天3夜」(8/11.25、9/1.8.15出發)，全艙等第2人半價及同房第3、4人享優惠價。除此之外，其他航次可享好禮二選一，好禮一：內艙、遮蔽外艙、海景外艙、陽台艙及迷你套房等房型第2人半價優惠，同房第3、4人享優惠價；好禮二：閣樓套房、尊榮套房等房型最高減6千。

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