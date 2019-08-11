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鋪滿黑糖珍珠超邪惡！高雄現烤「酷鬆餅」　螞蟻人必吃巧克力口味

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式..

點評：那個珍珠好誘人！
ETtoday餓勢力

▲高雄現烤鬆餅，鋪滿黑糖珍珠超邪惡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

文、圖／虎麗笑嗨嗨

酷鬆餅位在鳳山五甲自強夜市旁的街道裡，提供自製麵糊現烤的平價鬆餅，只要點一份原味鬆餅，就能依照喜好加價選擇底醬和配料，有多種鹹甜口味滿足味蕾，還有特調飲品可搭配，奶茶控推薦試試黑糖波霸碳培烏龍奶。甜味鬆餅最受歡迎的就是「濃情巧克力」，苦甜滋味加上巧克力豆，豐富咬感很涮嘴！

咀嚼系必點黑糖珍珠，自家黑糖蜜的珍珠軟Q香甜，配著鬆餅享用頗飽足～聽說有螞蟻人會請老闆將珍珠搭配巧克力醬，想要怎麼吃都能隨意搭，感覺很有驚喜。虎麗私心最愛鹹口味鬆餅，推個懶人不用選料的超值配餐「田野」，滿滿的玉米、雞蛋沙拉、起司、生菜加熱騰騰鬆餅，當作下午茶點心或正餐都很可以。

鬆餅剛烤好趁熱吃會有點微酥卡滋咬感，稍微冷掉或放久一點會變軟Q，這兩種口感都不錯，如果想吃酥酥咬感建議現買現吃哦！（有提供外送服務／大量訂購可電話預訂／消費並於個人FB或IG公開打卡即現折10元）

▲高雄現烤鬆餅，鋪滿黑糖珍珠超邪惡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲鬆餅都是現點現做，可以吃到熱騰騰的美味！

▲高雄現烤鬆餅，鋪滿黑糖珍珠超邪惡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲原味鬆餅一片30元，可以另外加價搭配喜歡的底醬、配料，有鹹有甜滿足味蕾。

▲高雄現烤鬆餅，鋪滿黑糖珍珠超邪惡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

甜口味鬆餅

▲高雄現烤鬆餅，鋪滿黑糖珍珠超邪惡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲原味鬆餅30元+濃情巧克力10元（免費加巧克力豆）

最有人氣的就是濃情巧克力，巧克力控必點！剛烤好的鬆餅抹上滿滿自製巧克力醬，吃起來苦甜順口不膩，還有免費加巧克力豆，多了豐富咬感更好吃，滋味十分濃郁香醇～

▲高雄現烤鬆餅，鋪滿黑糖珍珠超邪惡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲高雄現烤鬆餅，鋪滿黑糖珍珠超邪惡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲每一口都吃得到濃濃巧克力滋味。

▲高雄現烤鬆餅，鋪滿黑糖珍珠超邪惡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲原味鬆餅30元+黑糖珍珠10元

咀嚼系鬆餅必吃黑糖珍珠，現烤酥香鬆餅鋪上自家煮的黑糖蜜珍珠，吃起來軟Q有嚼勁，甜度不會太高，而且頗有飽足感。

▲高雄現烤鬆餅，鋪滿黑糖珍珠超邪惡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲高雄現烤鬆餅，鋪滿黑糖珍珠超邪惡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲原味鬆餅30元+雙倍皇家奶酥20元（可免費加葡萄乾）

愛吃奶酥的可以試試，虎麗點了雙倍皇家奶酥，口味更濃醇！老闆和闆娘使用紐西蘭奶粉自製奶酥，有著淡淡的奶香風味，帶點酸酸咬感很涮嘴，不會覺得太甜或油膩～這款還可免費加葡萄乾增添口感。

▲高雄現烤鬆餅，鋪滿黑糖珍珠超邪惡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲雙倍奶酥熱量整個爆表，偶爾吃吃解嘴饞OK的～

▲高雄現烤鬆餅，鋪滿黑糖珍珠超邪惡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

鹹口味鬆餅

▲高雄現烤鬆餅，鋪滿黑糖珍珠超邪惡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲超值配餐 田野55元（玉米+蛋+起司+生菜）

如果有選擇困難，建議直接點超值配餐，老闆將受歡迎的品項組合搭配，這個鹹食口味的田野是虎麗心頭好！酥酥的熱鬆餅加了豐富的玉米、雞蛋沙拉、起司、生菜，吃起來清脆有咬感，而且鹹鹹甜甜非常涮嘴，當正餐享用很可以。

▲高雄現烤鬆餅，鋪滿黑糖珍珠超邪惡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲配料給得很有誠意！

▲高雄現烤鬆餅，鋪滿黑糖珍珠超邪惡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲高雄現烤鬆餅，鋪滿黑糖珍珠超邪惡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲高雄現烤鬆餅，鋪滿黑糖珍珠超邪惡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲黑糖波霸碳培烏龍奶大杯65元

吃鬆餅配飲料當下午茶剛好，這杯黑糖波霸份量給很多，可以滿足愛咬咬的味蕾，加上碳培烏龍和鮮奶，喝起來溫潤順口，帶點淡淡茶味比較不膩～

菜單 MENU

▲高雄現烤鬆餅，鋪滿黑糖珍珠超邪惡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲高雄現烤鬆餅，鋪滿黑糖珍珠超邪惡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

攤位外觀

▲高雄現烤鬆餅，鋪滿黑糖珍珠超邪惡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲高雄現烤鬆餅，鋪滿黑糖珍珠超邪惡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲酷鬆餅攤位就在五甲自強夜市旁的街道。

▲高雄現烤鬆餅，鋪滿黑糖珍珠超邪惡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

酷鬆餅 Cuw

地址：高雄市鳳山區鎮南街3號(五甲自強夜市旁)
營業時間：週一至週六 13:30-22:00／週日公休
電話：0966-688173

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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關鍵字： 酷鬆餅 虎麗笑嗨嗨 高雄 達人美食 美食情報 高雄美食 自強夜市周邊美食

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