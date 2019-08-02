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東京鰻魚品牌「鰻重總本家」插旗台灣　8/17進駐林口三井

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▲東京鰻魚品牌「鰻重總本家」插旗台灣。(圖／鰻重總本家提供)
▲東京鰻魚品牌「鰻重總本家」插旗台灣。(圖／鰻重總本家提供)

記者黃士原／台北報導

東京老舖的關東風醬烤鰻魚風味，現在台灣也吃得到！來自日本東京「鰻重總本家」將於8月17日登台，在台開設首間海外店鋪，店點選在MITSUI OUTLET PARK林口，以正宗關東風味以及懷舊日式店鋪為特色，將用經濟實惠的價格，推出香嫩醬烤的美味鰻魚飯。

肉質肥嫩、醬烤滋味鮮美的鰻魚飯是許多台灣人旅日必吃美食，為了讓更多人能夠品嘗到優質的鰻魚餐點，由日本東京80年鰻魚老舖「東京根岸宮川」第三代店長親自監製的「鰻重總本家」，宣布選定台灣為海外拓點第一站，盼藉由經濟實惠的價格，供應正宗關東風味的美味鰻魚飯給更多台灣顧客品嘗。

為呈現最正宗的日式老舖風情，門面承襲東京鰻魚老店風華，以富有年代感的木材復刻而成，營造出日式傳統鰻魚店的內斂沉穩。此外，為讓消費者更深刻感受日式職人精神，鰻重總本家特別設計了透明廚房，顧客能在品嘗美食之前，親眼觀賞職人製作醬烤鰻魚料理的精采製程。


▲江戶川的鰻魚三吃。(圖／記者黃士原攝)

插旗台灣的日本鰻魚料理店還有日本近鐵集團旗下的「江戶川」，江戶川於京都創業至今60餘年，京都、大阪、奈良、兵庫、福岡都有分店，雖然分店都在關西為主，但因為當初是跟東京的江戶川學習技藝，因為鰻魚料理方法是遵從日本關東地區的傳統烹調技術，先烤再蒸過後再燒烤的「鬆軟江戶燒鰻魚」。

江戶川的鰻魚飯也有三吃，第一吃為直接品嚐原味，第二吃為拌入配菜享用，第三吃為倒入以茶和高湯調製的獨家配方「吸茶」所做成的茶泡飯。

關鍵字： 美食情報 鰻重總本家

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