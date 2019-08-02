今夏限定！太陽公主號日、韓海陸雙拼之旅

圖、文／七逗旅遊網提供

日本、韓國在台灣人心中都是很受歡迎的出國地點，你也許已經搭飛機去過好幾次，但你曾經坐遊輪拜訪過這2個國家嗎？在今年的夏天結束前，馬上搭全球最大的國際豪華郵輪品牌─公主遊輪旗下的太陽公主號出發，體驗不一樣的日韓玩法吧！



▲太陽公主號在今年夏天來到基隆港，讓你體驗不同的日韓之旅。（圖／公主遊輪提供）

搭太陽公主號玩日韓，最特別的就是能用不同的視角，從海上欣賞你即將抵達的城市，這可是搭機旅遊時完全做不到的！今年9月底前都還體驗的到太陽公主號的魅力，在不同的航次中，太陽公主號將分別停靠2-3個地點，包含日本的沖繩、石垣島、奄美大島、宮古島，以及韓國的濟州、麗水、釜山，帶給你最難忘的夏天。



▲你有多久沒有好好放假？搭太陽公主號到沖繩享受海島的夏天吧！（圖／shutterstock.com提供）

搭太陽公主號玩日韓，還有另外一個優勢：當遊輪移動到下個目的地時，這些交通時間就是你的party time！船上有很多設施，像是購物狂最愛的免稅店、號稱海上最強大表演廳的公主劇院、囊括中西多元飲食的餐廳、讓你在海上也能活動筋骨的健身房和泳池，還有公主遊輪原創的星空露天電影院，讓你在甲板上、泳池旁也能享受超大螢幕！



▲星空露天電影院欣賞精彩電影、節目或體育賽事。（圖／公主遊輪提供）

就算是家庭出遊也不必擔心孩子沒地方去，太陽公主號上的Discovery探索營為孩子們打造了分齡式的海上樂園，3-12歲、13-17歲的孩子都能各自擁有快樂的小天地，並透過精彩的課程、電玩影音長知識，以及認識其他新朋友。當孩子開心玩耍時，爸爸媽媽還能到遊輪上體驗其他設施，享受難得的2人世界！



▲Discovery探索營聘請專業的兒少活動工作人員，為孩子設計各式各樣好玩有趣的活動。（圖／公主遊輪提供）

太陽公主號8、9月從基隆港出發的日韓航次全面優惠中，把握今年夏天馬上出發！

限定航次「石垣島自主遊3天2夜」(8/19、9/23出發)、「沖繩石垣島4天3夜」(8/11.25、9/1.8.15出發)，全艙等第2人半價及同房第3、4人享優惠價。

除此之外，其他航次可享好禮二選一，好禮一：內艙、遮蔽外艙、海景外艙、陽台艙及迷你套房等房型第2人半價優惠，同房第3、4人享優惠價；好禮二：閣樓套房、尊榮套房等房型最高減6千。

更多資訊：

▲ 馬上預訂～公主遊輪 太陽公主號8-9月航程►►►

＊相關資訊詳洽各大旅行社(優惠如有變動，旅行社保有變更之權利)