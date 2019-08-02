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北台灣10處私房海景推薦！基隆人才知道的海岸秘境還能釣魚抓蝦

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記者黃凱翊／綜合報導

夏天總想往海邊跑，除了知名的福隆海岸、東澳粉鳥林外，YouTube頻道《假日去哪玩》還介紹了台灣北部海邊許多私房景點，許多地點更是只有當地人才知道，以下就幫大家整理出10大海景，快趁著暑假時衝一波！

1.福隆沙灘

福隆沙灘每年都會舉辦沙雕季比賽，來到福隆海邊玩水外，別忘了跟喜歡的沙雕作品合影作紀念，沙雕展期從4/19一直到8/25，門票100元。

▲▼《假日趣哪玩》推薦北台灣10大海景。（圖／《假日趣哪玩》授權提供）
▲《假日趣哪玩》拍攝影片推薦北台灣10大海景，圖為福隆海灘。（圖／《假日趣哪玩》授權提供，下同）

 2.新北 南雅奇岩

南雅奇岩是新興的網紅打卡景點，在這裡背靠奇形怪狀的大石頭，以藍天大海做背景拍照，可以拍出非常多不同質感與風格的照片。

▲▼《假日趣哪玩》推薦北台灣10大海景。（圖／《假日趣哪玩》授權提供）

▲南雅奇岩有許多怪石適合拍照，但主持人奎奎提醒說這裡有許多海蟑螂。

3.宜蘭 北觀潮境

位於宜蘭頭城的北觀潮境公園，不僅可以遠眺龜山島，還有沿海步道適合全家大小一起來散步吹海風，也適合早起來看日出美景。

4.宜蘭　南方澳情人灣

情人灣位於南方澳漁港附近，是全宜蘭最美的半月弧型海灣，是礫石海灘，來到這裡除了欣賞海景外，也可選擇待到晚上，是拍攝銀河星空的絕佳地點。

5.宜蘭　粉鳥林

粉鳥林是位於烏石鼻的小漁港，獨特的隱蔽性地理位置，導致早期有許多野生鴿子在此棲息，因為鴿子的台語是「粉鳥」，粉鳥林因此得名，穿過不起眼的入口後，就可以在粉鳥林拍到絕佳的網美打卡照唷！

▲▼《假日趣哪玩》推薦北台灣10大海景。（圖／《假日趣哪玩》授權提供）

▲宜蘭的粉鳥林已是知名的打卡景點。

6.基隆　大坪海岸

大坪海岸是基隆人才知道的秘境，假日時就會有許多當地人攜家帶眷在此玩耍，可以在此釣魚抓蝦，是絕佳的戲水地點。

7.桃園　草漯沙丘

這是全台灣難得一見的沙丘自然生態景觀，也是近期熱門的IG打卡景點之一，在此可以拍出宛如置身撒哈拉沙漠般的美景，是個適合看夕陽的地方，就連蘇打綠也曾經在此拍攝MV。

8.桃園　後厝港

原先只是一艘大貨輪擱淺在後厝港，卻立刻成為限時爆紅的打卡景點，背景襯著貨輪，可以拍攝出台版鐵達尼號的滄桑美照。

9.新竹 南寮漁港

南寮漁港最知名的就是魚鱗天梯，這些層層堆疊的消波塊，漆上白色更像魚鱗，若是在夕陽西下時站在這裡拍照，更顯夢幻。

10.新竹　海之聲

海之聲是新竹南端最知名的攝影景點，走在長長的海堤上，海天一線的景緻非常漂亮，有許多新人都會選擇在此拍攝婚紗照。

而YouTube頻道《假日去哪玩》的主持人奎奎在影片中連換好幾套泳裝，凹凸有致的「超兇」身材讓網友紛紛歪樓，狂喊「這身材已訂閱」、「從頭到尾根本沒看到沙灘」、「身材好正好大」，完全劃錯重點。

關鍵字： 基隆旅游 宜蘭旅遊 北台灣旅遊 北台灣海景 假日趣哪玩

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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