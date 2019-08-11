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配料多到滿出來！桃園陳記傳統豆花　現煮芋頭綿密、珍珠軟Q

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點評：消暑一夏><
ETtoday餓勢力

▲南崁陳記傳統冰品。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

在夏天只要看到有冰品、豆花就想要去嚐嚐，這間位於南崁附近招牌不太起眼的『陳記傳統豆花』，友人說這裡的料多看起來也美味，再加上大家都說老闆夫妻很客氣，讓我們趕緊找時間去嚐嚐味道，果然是料多到快滿出來，而且配料都是自家熬煮，刨冰超大碗！

▲南崁陳記傳統冰品。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

南竹路一段附近有少許的公有停車格，可以在附近繞繞，大多都是騎機車前來的熟客居多，還有人先打電話預訂才不用等太久。

▲南崁陳記傳統冰品。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

目前夏天都是供應冰品，除了刨冰之外，豆花類也是很受歡迎，大多數人都是選擇綜合冰可以自由挑選配料。

▲南崁陳記傳統冰品。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

有menu可以劃單，但因為我們都想吃不同的配料，所以通常都是直接跟老闆點餐選擇配料。

▲南崁陳記傳統冰品。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

▲南崁陳記傳統冰品。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

配料的選擇很多，像是基本的紅豆、綠豆、大豆、花生…通通都有，還有蜜餞類、果醬類也都有。

▲南崁陳記傳統冰品。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

現在出門都是一人點一碗，這樣也不會互搶或是挑到不喜歡吃的配料，只是苦了荷包呀。

▲南崁陳記傳統冰品。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

芋頭豆花＄45

▲南崁陳記傳統冰品。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

很少看到芋頭豆花上也放著滿滿的刨冰，而且芋頭料給得滿滿滿，完全撈不到下方的豆花了啦，Anita以前不愛吃芋頭，最近倒是愛上了芋頭的綿蜜滋味，我想應該是跟我一樣吧。

▲南崁陳記傳統冰品。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

綜合刨冰加煉乳＄60

▲南崁陳記傳統冰品。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

通常最甜最多奇怪東西的都是vincent點的，加了QQ、仙草、椰果，都是超甜的配料，所以通常他點的料沒人想跟他吃一碗，還淋上煉乳，可以想像這碗有多甜了吧。

▲南崁陳記傳統冰品。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

A先生點的是飽足感十足的綜合刨冰，加了薏仁、地瓜、仙草、芋頭四種配料，冰真的是滿到多出來。

▲南崁陳記傳統冰品。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

我覺得陳記傳統豆花很聰明的是將配料放在上方，雖然會比較難裝，但是看起來就是比較好吃，也比較吸睛呀。只是一般的冰店好像都是講求快速，所以都是先選料再刨冰，料都埋在下面了，好可惜。

▲南崁陳記傳統冰品。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

我挑的刨冰刻意請老闆不要淋黑糖，自以為這樣可以降點醣，殊不知老闆怕我不夠甜，幫我淋了好多芋泥補回來了。

▲南崁陳記傳統冰品。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

選了小湯圓、芋頭、紅豆和芋圓，四種配料，看起來就很豐盛，實際上也相當有飽足感。

▲南崁陳記傳統冰品。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

紅豆和小湯圓真的是絕配，不管是熱的或是冰的都很好吃，有了芋泥的香氣混合在刨冰之中，我覺得對我來說甜度已經足夠，但店家的黑糖水也是很厲害的呦，配料類的珍珠、小湯圓、芋圓都是當天現煮，所以口感很Q軟好吃，吃完真的超飽的！

▲南崁陳記傳統冰品。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

離開時看到店家煮的一大鍋、一大鍋的配料，就知道一定很好吃，使用壓力鍋煮得粒粒分明的紅豆、綠豆和花生。

▲南崁陳記傳統冰品。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

尤其是這花生聞起來超香，坐在旁邊就能聞到，下回前往我一定要試試軟花生的口感呀～

陳記傳統豆花

地址：桃園市蘆竹區南竹路一段137號
時間：10：00–22：00
電話： 03-222 1282

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關鍵字： 陳記傳統豆花 桃園美食 桃園冰品 南崁美食 達人美食 美食情報 Viviyu旅遊美食世界

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