想脫魯看這！台北霞海城隍廟教你「拜月老正確流程」　這3句話必說

▲台北霞海城隍廟。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

七夕情人節即將到來，北市觀傳局趁著8月3日一年一度大稻埕情人節煙火來臨之際，請來台北霞海城隍廟月老到活動現場，讓民眾也可以拜月老求姻緣。《ETtoday新聞雲》專訪台北霞海城隍廟，讓廟方告訴你拜月老的正確流程，還有拜月老必講3句話口訣，今年想脫單就一定要看這篇。

▲情人節要到了，許多人都會趁此拜月老求脫單。（示意圖／記者許力方攝）

位於迪化街的台北霞海城隍廟是網友公認台灣最靈驗月老廟之一，大稻埕創意街區發展協會常務理事吳孟寰表示，月下老人神像完工、進駐台北霞海城隍廟已有49年時間，當初是為了讓城隍爺「業務不要這麼忙」，因此請來月老專門負責信眾的姻緣事。

▲拜月老記得先買金紙和香。（圖／記者蔡玟君攝）

▲拜月老用的紅線、喜糖和砂糖。（圖／記者蔡玟君攝）

而月老怎麼拜才最正確？以台北霞海城隍廟為例，民眾先向廟方購買金紙、香，以及作為祭拜供品的喜糖、6盒裝砂糖和包有鉛錢的紅線包。

▲首先先拜天公，但不插香。（圖／記者蔡玟君攝）

購買後點香，第一步先拜天公，默念自己的名字、出生年月日和地址，出生年月日若知道農曆就告知神明農曆生日，若是不知道則說國曆也可以。之後返回殿內，領取剛剛購買的喜糖、6盒裝砂糖和包有鉛錢的紅線包放到供桌，再開始拜主殿。

▲到正殿拜月老時記得開頭必講3句話。（圖／記者蔡玟君攝）

吳孟寰表示，拜月老時開頭必講3句話口訣：「城隍爺做主，月老幫忙，眾神明保佑。」接著再說自己的名字、出生年月日和地址與願望。吳孟寰解釋，這是因為城隍爺是主神，在廟內相當於市長等級，因此開頭先說城隍爺做主，有先向主人家打招呼的含意。

▲月下老人。（圖／記者蔡玟君攝）

拜月老許願求姻緣時，也可以向月老說理想對象的條件，而且越細越好，例如長相、身高、性格等，讓月老能更順利幫你牽線，且最後一定要說：「如果結婚就會來還願。」

▲台北霞海城隍廟的紅線是放在錢包裡的。（圖／記者蔡玟君攝）

若是目前並沒有想要結婚，也可以和月老說「想找聊得來的對象」，或甚至有曖昧對象很難抉擇時，也可以來告知月老，請月老幫忙。不過吳孟寰提醒，台北霞海城隍廟對於愛情、健康這2件事不筊杯，因為希望可以自然而然發展，將心願告訴神明後，相信神明的安排，「最重要的，是你自己也要相信自己。」

▲拜完記得將紅線過香爐順時鐘繞三圈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲最後記得喝一杯平安茶。（圖／記者蔡玟君攝）

廟內神明拜完後，最後將香插在天公爐內，紅線包則順時鐘過爐繞三圈，繞完後收在錢包裡即可，而剛剛購買的6盒裝砂糖不用帶走，廟方會用來煮成平安茶，民眾拜拜完後記得也可以喝一杯平安茶。

地址：台北市大同區迪化街一段61號