8/8大聲說「爸爸我愛您」　爸爸100元遊宜蘭童玩節

▲▼宜蘭童玩節父親節爸爸100元優惠親子玩。（圖／游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2019宜蘭童玩節將在8月8日父親節推出優惠方案，鼓勵爸爸帶著孩子一起到童玩節遊玩，在購票口只要同行的孩子對爸爸說出「爸爸我愛你」，爸爸便可享有「兒童券」100元入園的優惠，宜縣府邀請全國家庭一起來童玩節過父親節，為親子留下最美好的回憶。

宜蘭童玩節平日個人券250元、0-6歲兒童免門票、6-12歲兒童券100元，為了感謝全天下的爸爸為家庭辛苦的付出，宜縣府在8月8日父親節當天推出大聲說「爸爸我愛您」，爸爸可以和小孩同享「兒童券」的優惠，除了讓爸爸重溫童年歡樂，也讓親子可以輕鬆同遊童玩節。

宜縣府表示，2019年童玩節園區多項設施，非常適合親子一起同樂，包括專為幼童設計的「鱷魚滑梯」泳池區，「蝶蛹噴泉」設置爬網、兒童滑梯及噴泉，親子可共享戲水樂趣；此外，還有「繪動海洋館」親子一同彩繪海底生物，經掃描處理後傳送到海底世界悠游。

而「風童玩館」風力跳棋、射紙飛機、空氣槍打靶、飛行傘體驗、天燈施放等充滿新奇趣味的風系童玩；還有專為0到6歲幼兒設計的「BABY親子館」以「生日派對」為主題，介紹世界各國生日吃什麼？唱什麼？

還有投籃、積木、球池、蛋糕扮家家酒、生日繪本故事屋等，讓親子在遊戲中同樂；「霹靂仙境館」展現兼具科技和童趣的戲偶異想世界；還有透過遠端掌舵，親子體驗駕船樂趣的「無敵戰艦區」等精彩設施。

親子到童玩節絕對不能錯過「歡樂遊藝踩街」，森巴舞、森巴鼓隊伍、遊園花車、蝴蝶仙子，以及童玩節代言玩偶小雨、花露露、小蜜蜂，加上各式裝扮人偶熱鬧互動；有「世界最大木偶馬戲團」之稱的「波蘭木偶診所劇院」，定點踩街帶來「沒有暴力的馬戲團」演出，和實際動物相同大小的長頸鹿、大象和獅子等栩栩如生的巨偶，生動活潑的表演適合親子共賞！

演出部份，隨著世界各國民俗樂舞團隊表演，親子一同周遊列國，晚上國際級專業亮點團隊演出更是不能錯過。夜間清風徐來，欣賞精彩的夜間水舞燈光秀，為親子同遊童玩節畫下完美的句點。

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