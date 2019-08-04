倫敦交通工具、支付方式攻略...原來地鐵「這天」班次較少！

點評：超實用的倫敦生存密技！

文、圖／INSIDR PARIS

輕鬆搞定倫敦交通 城市再大也不怕

來到大城市旅行，時間不多，總是擔心卡在交通安排上，而影響行程；尤其是倫敦，全世界旅人都可能會來的國際都會，870多萬人口在這裡生活，如果將倫敦看作一個國家，那它將是世界第96大的國家，只比奧地利少一點！不過大城市一定是很方便的，讀完這份攻略，靈活變化交通工具，你也可以開始在倫敦走跳！先來了解支付方式！

Oyster Card 牡蠣卡

牡蠣卡是倫敦版的悠遊卡，在各地鐵站都可以買到或儲值！倫敦大眾交通工具，除了腳踏車以外都可以使用牡蠣卡，甚至連空中纜車（Emirate Air Line）都可以刷牡蠣卡。第一次購買牡蠣卡時需付£5的押金和儲值金額，在所有地鐵站和希斯洛機場 （Heathrow Airport）都可以購買，離開英國前在希斯洛機場退卡就可以拿回押金。牡蠣卡最大的特點是有每日扣款上限（Daily Cap），一天之內搭乘公車和電車的扣款上限為£4.5，其他交通工具的扣款上限為£6.6，也就是說不管你怎麼搭，一天內都不會扣超過£6.6，一張牡蠣卡在手，市區的交通又省錢又省心！

Visitor Oyster Card 遊客牡蠣卡





(c) visitlondon

可以透過網路預購，寄送海外需自付運費，不過網頁全都是英文，有想要買可以點選官方網頁。Visitor Oyster Card遊客版牡蠣卡圖案豐富，很適合拿來收藏當紀念品，使用遊客牡蠣卡還能在多間商店享有折扣優惠。

遊客牡蠣卡只能透過網路預購，或者乘坐歐洲之星進入英國十可以在車上購買，費用為£5工本費+海外寄送費，另外可以以£5為單位從£10開始加值遊客牡蠣卡，詳情和預訂方式請至官網。

無線感應

在倫敦乘坐公共交通工具最簡單的方法就是使用信用卡感應或著手機錢包付款，扣款機制和Oyster Card一樣，還多了Weekly Cap，除了每日扣款上限外，還多了每週扣款上限，缺點是不與其他如16-25Railcard或Travelcard合併。只要你的Visa，Mastercard，Maestro或American Express銀行卡上有這個感應的符號，你就可以直接刷卡搭乘倫敦的交通工具，不過國際卡的使用可能會產生高昂的手續費，使用前一定要多加注意。你也可以使用手機，手錶，鑰匙鏈，貼紙或腕帶等設備進行行動支付。

像是 Apple Pay、三星支付、Google Pay等行動支付方式都可以用來使用倫敦的交通工具，但也可能產生海外交易費用，必須多加留意。

London Travelcard

Travelcard是另一種倫敦旅遊的綜合型票券，在有效天數及使用範圍（Zone）內可以無限次搭乘大部分倫敦交通工具，能搭乘的交通工具包含地鐵、公車、倫敦南部電車和倫敦內火車。Travelcard有分成一日券、二日券、三日券和七日券，不同的使用天數外還分成Anytime票和Off-peak離峰票如上圖INSIDR特替製作的表格，詳請可以至官網查詢和預購。那麼，來拆解交通方式吧！

倫敦地鐵

在倫敦的所有交通方式中，tube是最快和最受歡迎的交通方式。據統計，每年有13.7億乘客搭乘地鐵。鐵路線長達402公里，最初於1863年開放，自此成為倫敦文化和生活不可分割的一部分。

倫敦地鐵，分為路面下（紅色 Underground）和地面上（黃色 Overground）兩種，是穿越倫敦最快的方式。它擁有十幾條不同的線路，200多個車站，是世界上最古老的地鐵網絡！倫敦地鐵的票價是以所跨區域來計算的，若是在Zone 1上車要前往Zone 3，也許才坐三站，但票價的計算方式仍以Zone 1-zone 3。

不過倫敦的熱門景點大多位在zone 1，且地鐵的班次非常頻繁，平均每2-3分鐘便有一班，特別是在高峰時段，尤其是在週五、週六，Victoria、Central、Jubilee、Northern和 Piccadilly站24小時營運。英國地鐵分成東、南、西、北四個方位（Eastbound、Westbound、Northbound、Southbound 四個方向）。

搭乘地鐵時一定要特別注意自己是搭的哪條線，確認是往哪個方向開，還要注意車身、月台電子看板上地鐵的終點站名，因為倫敦地鐵有不同路線的車共用同一個月台的情況。

倫敦地上地鐵 London Overground

倫敦地上和地下的月台是分開的，若有特別規劃行程轉車的一定要提早抵達車站喔！如果不確定路線的話，建議大家下載Tube Map，不但可以確認地鐵的路線圖，還可以看一下地鐵的即時行駛狀況（是否有罷工、整修等情形）。

倫敦地鐵路線圖&景點

倫敦地鐵非常容易使用。月台清楚十分標示，以及許多地圖和TFL（倫敦交通局）工作人員，幫助你到達目的地。每條地鐵都有不同的顏色和不同的名稱，倫敦的熱門景點，例如倫敦眼、大英博物館等，大多位在zone 1（路線圖中心）。

倫敦地鐵路線圖

倫敦地鐵營運時間

地鐵一般在週一至週六早上5點到午夜之間運行。每周五和周六晚上，Victoria站、Central、Jubilee、北線和Piccadilly線營運24小時。週日班次比較少。此外，請務必檢查TFL的更新，查看是否有任何延誤。

INSIDR倫敦地鐵小叮嚀

1.可以下載APP充值Oyster牡蠣卡，或使用contactless感應晶片信用卡節省時間。

2.倫敦地鐵是世界上歷史最悠久的地鐵，所以有些路線是沒有電梯的，扛大型行李的旅客一定要特別注意！有看到殘障標誌才表示有無障礙設施，在選擇住宿地點的時候可以納入考慮。

3.當要搭乘自動扶梯時，請記住站在右邊，倫敦人非常重視這條規則。

4.可以攜帶折疊自行車搭乘倫敦地鐵，全尺寸自行車的限制會比較多。

5.地鐵允許攜帶寵物，但必須有寵物鍊繫著。

6.盡量避免高峰通勤時間，當地鐵變得非常擁擠和悶熱。

划算又道地的選擇：倫敦雙層巴士

倫敦也擁有世界上最大的巴士網絡之一。如果地鐵沒有到達你要去的地方，你一定也可以找到一輛巴士或三輛公車可以前往。

倫敦以其標誌性的雙層紅色巴士而聞名。這些雙層巴士是倫敦全球形象的代名詞，也延伸到香港等地成為當地的傳統文化之一，它們不僅僅出現在旅遊景點附近。倫敦的巴士網絡每年載客約20億人次，是全球最大的巴士網絡。公車在倫敦大部分道路上都有自己的車道，這使得它們比自己開車更有效率。某些公車線路整夜運行，非常便利。

超過9,300多輛倫敦巴士覆蓋全市675條不同的路線。著名的雙層紅色巴士不僅可以用於拍攝照片，每年在倫敦乘坐巴士的客運量超過20億人次，搭乘倫敦的公共交通可以到達任何你想去的地點！

橫跨倫敦的巴士共有675條不同的路線，對遊客來說這似乎有點複雜。Citymapper或Google Maps等地圖APP絕對是瀏覽倫敦公交網絡最簡單的方法。如果有疑問，其實只要問一下公車司機你需要去的地方，他們會很樂意提供幫助的。

在倫敦搭乘巴士非常划算，Zone 1移動到Zone 6的票價都是一樣的，並不是分區計算票價。要注意的是，倫敦的巴士不接受上車買票，在上車前必須確保有一張有效的Oyster卡或contactless卡。一些比較現代巴士可讓你透過任何門進入，並輕鬆接以任何讀卡器刷卡。舊巴士只能通過前門進入，你必須在巴士司機前的機器刷卡。

有些巴士路線（例如熱門景點區）是有24小時營運的，詳細資訊、了解路線，都可以在倫敦公車的官網、Centeal London Bus 查到。

倫敦巴士圖

INSIDR倫敦巴士小叮嚀

1.在上公車時刷票（牡蠣卡/contactless卡），而不是在車站上。

2.在你第一次刷車票後的一個小時內可以免費乘坐無限次的巴士，但記得還是需要在上每輛巴士時“刷卡”。

3.記得按下紅色的“STOP”按鈕，確保司機會停靠你的巴士站。

倫敦電車

倫敦電車主要位在南邊的Zone3到Zone6，而且路線較少，一般旅客不太有機會用到，不過票價相對倫敦地鐵便宜很多。

倫敦火車



(c) flickr

英國的火車路線範圍分布非常廣，不同路線由不同公司營運 (顏色也相當多樣)，所以不同路線的同站發車點會有些差異。如果是在倫敦裡搭乘火車的話，是可以使用牡蠣卡（Oyster card）以及Travelcard，但出了倫敦就必須要另外購買火車票了。

英國的火車票分為Advance 預售票、Off-peak 離峰票、和Anytime票，Advance 預售票相當於早鳥票，票價相對便宜，但無法退票或變更搭乘時間；Off-peak 離峰票是可以在有效日期內指定離峰時間的任何班次搭乘，有些可以現場購票，有些需事先上網預訂。

比起前兩種選項，Anytime火車票在班次的選擇就比較彈性，不過車票相對就會貴一些，而且也不見得買了Anytime票就所有班次都能搭（如果是同家公司、路線不會有此問題），詳情可以上National Rail官網查詢。

倫敦水上巴士

由於泰晤士河貫穿整個倫敦市中心（Zone 1），重要的熱門景點和地標都坐落於泰晤士河畔，所以倫敦水上巴士的使用率非常高，它不只受到遊客歡迎，也是倫敦當地人重要的交通工具之一。

搭乘水上巴士，只要有Oyster牡蠣卡就能搞定，不用另外買票。不過要特別注意搭乘地鐵公司營運的船，而不是其他公司的觀光船喔！

主題導覽：共享單車 Santander Cycles

(c) Santander Cycles

Santander Cycles是倫敦流行的自行車系統，因Santander銀行贊助而得名。它也被當地人稱為’’Boris bikes’’，以倫敦前市長、現任首相鮑里斯約翰遜命名。

不用擔心語言不通的問題，租借站的機器有中文服務，非常適合想要深度探索倫敦的旅客。不過英國是右駕國家，騎車時一定要特別留意！租到腳踏車後可以下載「Santander Cycles」的APP，掌握租還車定點，獲取各種不同主題的行推薦。

倫敦自行車租借非常的方便，只需要有一張信用卡就沒問題了！相對便宜的價格是非常適合城市深度旅行的交通選擇。另外需要注意的是租借人須年滿18歲、騎乘者須年滿14歲。

可通過官網註冊帳號租自行車，小撇步：每超過30分鐘，更長的旅程花費2英鎊。你可以在當場的機器支付自行車的費用。

收費方式：£2/24小時（一定要注意歸還時間，逾時歸還的罰金非常嚇人！）

最酷導遊：倫敦黑色計程車

(c) pixabay

除了紅色巴士外，倫敦還以其他標誌性的交通工具 – 黑色計程車而聞名。黑色計程車司機不只是計程車司機。他們必須研讀多年才能通過該國最艱難的考試之一，背誦倫敦的每一條道路。也正是如此黑色計程車十分獨特，給遊客帶來一趟知識淵博的搭乘之旅！

倫敦著名的黑色出租車是最安全，最可靠的計程車服務。他們還可以使用倫敦的公交專用道，使旅行速度更快。黑色出租車是倫敦唯一被授權計程車。你可以使用My Taxi App預約黑色計程車。

小撇步：Uber和Addison在當地也都非常實用

其他倫敦交通方式：租車

台灣駕照原件最好要帶上哦！倫敦周圍有很多汽車租賃選擇。例如rentalcars.com , Europecar這樣的網站可以幫助你在你選擇的區域找到一些推薦的公司。主要的火車站和機場都可以租借。

►►► 奢華有理，享樂無罪！帶上Visa卡出發吧！