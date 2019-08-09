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外婆的秘密配方！台中必吃豊好鳳梨冰　還有限量麵茶口味

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的..

點評：好想吃！
ETtoday餓勢力

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

文、圖／Mika

現代人對美食的定義都不一樣，但如果要成為現代與傳統共存的店，我覺得裝潢必須有特色，視覺必須美觀，但口味可以很老派！傳統才是最雋永的美味，因為很多時候，我們吃的是回憶！是屬於媽媽或阿嬤的味道，那是現代許多網美餐廳與創意美食所取代不了的。

這一家 豊好．鳳梨冰專賣店，是外觀很有特色的老派文青鳳梨冰店！口味老派是因為傳承至外婆的家傳鳳梨冰，但搭配現代創意的混搭風格與包裝，創造出傳統與現代融合的鳳梨冰專賣店，豊（ㄌ一ˇ）好，祝你天天都美好。

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

店內裝潢風格很鮮豔很夏天當然也很鳳梨啦！座位不多，更多人會選擇外帶比較方便。

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

外帶杯也美美的唷。

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

除了茶以外還有各種當季水果飲品。

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

老闆感覺就是個覺青！關注時事也在意各種環保公民議題。

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

當然也用在地傳統美食創意變化成冰品。

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

外帶菜單很用心捏！設計的很可愛，簡單易懂。

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

內用菜單就比較簡單一點。

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

而且看得出來老闆真的很有才華，也很有個性。冰淇淋鬆餅，今年真的不想賣啦。

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

為了配合環保減塑，豊好還自己設計冰飲袋。我們很環保喔，乾脆在店內用餐這樣最快。

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

手繪作品在店內隨處可見，是老闆畫的嗎？真的太有才華了，佩服佩服。

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

自製的手工果醬跟其他產品在店內有販賣喔。

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

減塑一起來。
 

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

菜單真的很用心，就是那種你會認真把他看完的豐富與可愛。

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

身為有個性的老闆，店內規矩是一定會有的。不過都在可以理解的範圍內，彼此配合即可。

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

每一口都是認真！吃了就知道什麼叫做認真的冰。

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）


▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

季節鮮打果汁NT＄80元

以當季的三種水果打成果汁，不加水、不加糖，純水果自然酸甜。我朋友點的果汁，至於哪三種水果我沒喝也無從知道，但很明顯一定有火龍果XD

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

老闆會附上一杯冰水，為了讓你洗掉原本口中餘味，才能品嚐出冰飲的原味。

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

鳳梨仙草冰

一樣會附上一杯冰水，很貼心。而且送上桌後，老闆還會介紹並交代要怎麼吃最好，特色在哪裡之類的。讓我也跟著覺得應該要認真對待每一口冰，用心的感受才對的起老闆的用心。鳳梨真的好好吃！仙草也很清涼爽口，這個真的好推，來這裡必吃鳳梨冰！！

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

基底冰是傳承至外婆的配方喔。吃起來很細緻帶點清甜，搭配鳳梨冰一起吃真心絕搭。

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

麵茶仙草冰

骨子裡我也是老派口味，喜歡麵茶跟仙草這種傳統的美食。而且這還是夏季限定喔，這麼老派的搭配，也只有這裡吃的到了。

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

老闆特別交代說麵茶不要攪，這樣會糊糊的，口感反而不好，還開玩笑說吃的時候要小口一點，以免被粉嗆到咳嗽。麵茶的香氣很濃郁，糖度比傳統的減少幾分，裡面還加杏仁增添脆口的口感，改良過後的麵茶真的超厲害，加上仙草增添爽口的Q感，還有香甜細緻的基底冰，天啊～超好吃！

總之這個我也超推薦，怎麼辦？今天吃到的都好棒喔，喜歡喜歡，以後可以常來了。

▲台中必吃鳳梨仙草冰，還有限定麵茶口味。（圖／Mika出走美食日誌提供）

豊好．鳳梨冰專賣店

地址：403台中市西區向上北路256號
電話：04-23050058

出走是為了更深刻回到原來的位置
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關鍵字： 豊好鳳梨冰 台中美食 台中冰店 美食情報 達人美食 Mika

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