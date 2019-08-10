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點評：想住><

文、圖／滿分的旅遊札記

台中有一座會呼吸的旅宿空間璞樹文旅，建築設計像一顆大樹，座落在熱鬧的台中市區，館內精油香氣樸鼻，走進讓人覺得格外放鬆，璞樹文旅不僅裝潢別緻，也非常有藝術感，入宿提供免費茶點、夢幻屋頂早餐和精油DIY，璞樹文旅靠近逢甲夜市，周邊景點也很豐富唷，旅行台中來璞樹文旅住一晚，也很有渡假的感覺呢。

台中是滿分很喜歡走跳的藝術之都，小周末滿分又和Kevin安排來台中二日遊，這次滿分入宿的是朋友推薦的璞樹文旅，璞樹文旅位在台中市區，靠近熱鬧的逢甲夜市，開車來訪時，就能被特色的建築所吸引，滿分覺得璞樹文旅的外觀設計的好像一顆大樹，而白色的線條，彷彿是攀藤在建築上的樹枝。

旅行途中，車子就是我們最親密的好朋友，璞樹文旅有提供免費的專用停車場，讓旅人的愛車，也能有個休息的地方啦。

璞樹文旅|接待大廳

璞樹文旅的接待大廳延續建築的設計感，大廳的佈置好美好精緻，空間寬敞感覺也很氣派，而且璞樹文旅整間飯店充滿濃的精油的香氣，讓滿分有一種像要來作身體SPA按摩的錯覺。

璞樹文旅的服務人員親切待客，協助旅人辦理入宿手宿，並告知入宿資訊，比較特別的事，服務人員還會提供精油瓶唷。入宿的旅人可以自由挑選想要的精油味道，滿分覺得還不賴，讓旅人夜裡也能點精油入眠。



璞樹文旅|精油專區

接待大廳櫃台旁是璞樹文旅的精油專區，這裡可以讓旅人聞香，與香氛互動及對話，朋友們也可以透過花瓣，感受精油的香氣，當然聞到喜歡的味道也可以直接在館內購買唷。

璞樹文旅房卡的設計也很有質感，打開房卡袋，是璞樹文旅完整的簡介，包含旅宿的地圖、用餐資訊還有周邊景點，另外，房卡袋裡還有提供早餐券和啤酒兌換券，兌換餐點和啤酒時，可別忘了攜帶啦。

Check in完成後，咱們就準備進房囉，璞樹文旅館內有提供兩台電梯，旅人可依自己的房號刷卡上樓，樓梯間也整理的很乾淨，地板上設有地毯，讓旅人在拿行李箱移動時，不會吵到別人，坦白說，滿分覺得璞樹文旅根本是五星級飯店等級了。

璞樹文旅|房間環境

打開璞樹文旅的房間，房間佈置也讓人賞心悅目，房間質感不浮誇，舒適與乾淨度也值得讚賞。

璞樹文旅與一般飯店房間一樣，採插卡取電，而全館為無煙環境，請旅人配合囉。

滿分當天入宿的是一張大雙人床房型，柔美明亮的燈光，讓滿分想立馬跳上床休息。

璞樹文旅|衛浴空間

璞樹文旅不僅房間佈置的很舒適，就連衛浴空間也規畫的讓滿分很喜歡，採用玻璃的衛浴空間，讓整個房間感覺更大，還可以透過百葉窗來調整，感覺格外浪漫，這個設計也很適合情侶約會和夫妻出遊唷。





璞樹文旅的衛浴空間採用乾溼分離，提供大浴缸、沖澡間，以及免治馬桶，基本的盥洗清潔沐浴用品都有提供，特別的是沖澡的沐浴蓮蓬頭也有創意小巧思，沐浴蓮蓬頭可以雙面使用，除了清潔之外也可以搭配精油，來場放鬆的香氛沐浴唷。PS：璞樹文旅的蓮蓬頭也是可以額外購買滴，日本三段變形花灑蓮蓬頭，洗浴兩用也很實用。

滿分覺得璞樹文旅的房間真的好美，當天從房間大床，一直拍到衛浴澡間的大浴缸，不特別說，拍照打卡還以為滿分在當旅拍模特呢。

璞樹文旅房間寬敞，提供的設施也很齊全，包含書桌、衣櫃、拖鞋、保險箱、衣架、手電筒等，打開冰箱，也有提供免費的瓶裝水和飲料，若是肚子餓了，也有餅乾、茶包和小點心可以使用。

滿分覺得房間裡有電視算是基本配備啦，但是璞樹文旅居然還有提供免費高清電影可以看，像是蜘蛛人、黑豹、美國隊長、絕地7騎士等，滿分當晚又和Kevin再複習我們最愛的復仇者聯盟，晚上若是不想外出，在房間躺著看電影也是種享受。

璞樹文旅的床頭櫃有放置水氧機，朋友們可以把Check in選的精油倒入，晚上就可以點著放鬆的精油入眠啦。

璞樹文旅|免費茶點自助吧

入宿璞樹文旅，絕對不用擔心肚子餓，M樓層還有提供免費的茶點自助吧，這裡有糕點、麵包、餅乾和咖啡機，同時也提供一處舒適的午茶空間，朋友們來訪，也能來這裡休閒小坐唷。

精油DIY體驗

現在住璞樹文旅，還可報名免費精油DIY課程，講師除了帶旅人認識精油，了解精油的知識，還能帶著大小朋友，製作屬於自己的香氛精油唷。

滿分當天跟著老師認識香氛精油，並學習香氛精油的優點及用途，滿分也嚐試著學習辨認精油的氣味，通常精油都是從自然中的花果來萃取，老師說滿分表現超好，好多都答對呢。

認識精油之後，接下來就要來動手DIY啦，製作精油噴霧其實非常簡單，跟著老師的步驟，再調入喜歡的氣味，最後再搭配容器的盛裝就完成啦，璞數文旅的精油噴霧，滿分覺得防蚊清爽又實用。

璞樹文旅|頂樓夜景

夜晚的璞樹文旅也非常漂亮，當天咱們在飯店附近用餐，飽餐一頓後，咱們來去璞樹文旅的頂樓看夜景，旅店的頂樓景緻也非常漂亮，雖說沒有很高，但放眼望去依舊迷人。

啤酒兌換

準備回房間休息，別忘了兌換好喝的精釀啤酒，睡前來一杯啤酒，真的會特別好睡呀。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

璞樹文旅|屋頂早餐

璞樹文旅的房間真的好好睡好放鬆，滿分昨夜香氛泡澡後，一覺到天亮，早晨保持著好心情來去品嚐屋頂早餐，樸樹文旅的早餐，是在旅店的頂樓用餐，若大的玻璃窗，採光明亮，氣氛也不賴。

璞樹文旅的早餐提供自助式豐富的Buffet，中西式餐廳應有盡有，有西式吐司，也有中式稀飯，除此之外，還有各式現炒蔬食、炸物點心等。



璞樹文旅|免費個人主餐

璞樹文旅除了提供自助式的餐點之外，居然還有額外供應個人式的主餐耶，朋友們可以自行挑選想吃的早點，主餐採現點現作，讓旅人也能吃到現作早餐。

美式起司牛肉捲

Kevin當天點的是起司牛肉捲，牛肉捲外皮酥脆，內餡札實多汁，咱們都覺得好有味道，非常好吃呢。

和風鰻魚鮮蔬塔

滿分當天點的是和風鰻魚鮮蔬塔，鰻魚香氣十足，搭配米飯和蔬菜很清爽，旁邊的蛋沙拉滿分也很喜歡，再搭配濃郁的起司，美味好吃更加分。

璞樹文旅的屋頂早餐真的讓人很驚豔，不僅提供豐富的自助式Buffet讓旅人享用，還特別規畫了個人主餐，感覺的出飯店主人的用心，而且屋頂早餐採光明亮，讓整體的用餐氣氛更棒，滿分當天也忍不住在屋頂空間多待了會兒，就是想要放慢腳步在空中賞景享用早點啦。

璞樹文旅|住宿後記

璞樹文旅真是一間很棒的台中住宿旅店，從建築外觀、接待大廳、房間到屋頂早餐，每個會讓旅人會走到的地方，都非常有質感，整間旅宿充滿精油芬芳，更加深對璞樹文旅的記憶，飯店裡每個角落設也都很有巧思，滿分好喜歡，不管是客房、衛浴空間、自助茶點吧等，都能感受到樸樹文旅想給予旅人的便利性。現在來住璞樹文旅，還能報名精油DIY課程，旅行台中，滿分推薦來住璞樹文旅，你會感受到無比的療癒與放鬆感唷。

璞樹文旅 TREEART HOTEL

地址：台中市西屯區黎明路三段235號

電話：04 2451 0235

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

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