珍奶1杯95元！101最夯德國百年精品茶　還有櫻桃玫瑰水果茶

點評：感覺很好喝欸！

文、圖／規小孫

天啊！沒想到久久沒來台北101，台北101的地下室「Jasons超市」旁居然開了一間「B&G德國農莊Tea Bar」！之前在 Instagram 上就常常看見好多網美 Po 這間超美的手搖店，雖然知道它在台北，但一直沒注意到它就在「台北101購物中心店」地下室 B1F。說什麼一定要來上幾杯來過過癮，畢竟有「氮氣冷萃釀茶技術」的「B&G德國農莊Tea Bar」目前只有台北兩間門市！

氮氣咖啡目前都算少見，以「氮氣冷萃釀茶技術」手搖的飲品更是難得一見，更別說這間 Tea Bar 真的超美，好多日本人、韓國人、香港人拿到手的第一件事情就是「先拍照」！XD你看看妳看看～那天我們就捕捉到超多外國人！尤其是日韓港超多、大家都超會，就算是逛街手上拎著大包小包也一定要拍張美美的打卡照～

難怪之前我們常常在 IG 上被「B&G德國農莊Tea Bar」掃版，重點不只美，「B&G德國農莊」還是德國百年有機草本茶，那天我們點的四種手搖飲都是我們的最愛～

台北101很大，有時候我們逛上一圈都有種快迷路的感覺（可能是因為我很路癡？！XD如果你（妳）和我們一樣，沒那麼熟悉這裡的位置，那到了「台北101購物中心」找「Jasons超市」就對了！在「Jasons超市」門口右手邊的「B&G德國農莊Tea Bar」，以一股溫潤的木色調作為空間的主視覺，與超市這區的新鮮蔬果搭配的天衣無縫，呈現出一種很天然、很自然的氛圍～

從服務人員的穿著、動作、態度，就能讓人感受到「B&G德國農莊Tea Bar」的專業！那天我們從排隊到等茶的時間裡，發現他們在面對人來人往的人潮之下，速度穩快且精準，重點每個人說話都輕聲細語的，穿著的制服、圍裙，配戴的領結、帽子，讓人不自覺得對他們尊敬了起來～也或許因為如此，讓我們格外期待他們每一杯飲品，總覺得這完全是用「愛」灌溉的啊！

氮氣冷萃冷釀發酵

經常到咖啡店喝咖啡的我們，之前有遇過幾間店會有「氮氣咖啡」，但說真的非常少見。沒想到「B&G德國農莊Tea Bar」居然使用了這個「氮氣冷萃冷釀發酵」技術！這還是自己第一次在手搖飲品店看見～所謂的「氮氣冷萃冷釀發酵」就是在高壓、低溫的環境下注入氮氣，使得茶葉氧化的速度降低，冷萃出比原本一般沖煮更加綿密，甚至有著啤酒感的茶湯，且更顯甘甜圓潤。

除此之外，「B&G德國農莊Tea Bar」與台灣手作調飲師冠軍、全國咖啡比賽冠軍聯名合作，將有機草本茶結合獨特的萃取分子，加上新鮮水果與香草植物等，調和出一杯杯米其林等級般的茶品。如果你（妳）還以為它只是間手搖飲料店，那就真的太太太小看它了！

其實以前我們就喝過「B&G德國農莊」的茶葉， 他們家的有機水果茶、有機草本茶非常有名！而且這些茶葉皆由擁有百年歷史的德國老茶廠進口，每一種茶品的都由德國調茶師根據不同植物的特性加以調配～因此在他們家能買到各式各樣、針對不同族群所設計的茶品，如上班族適合的有機橙花檸檬紅葉茶、有機元氣茶，小朋友適合的奶油伯爵調味紅茶、森林水果茶、蘋果茶等等。

這間「B&G德國農莊Tea Bar」也有擺設許多茶品禮盒，有需要的人也可以趁買杯飲品的時候看看呦。禮盒優惠活動：舒活禮盒特價＄750元、森林嘉年華禮盒特價＄499元

Menu

這裡附上「B&G德國農莊Tea Bar」的 Menu 給大家～有沒有一種色彩繽紛，每種都好想來一杯的感覺！XD那天我們點了四種不同的飲品，其中包括了最近日本很夯（現場很多日本妹都點這個）的「蜜煉黑糖珍珠鮮奶茶＄95」和「極光黑醋栗果茶＄105」、「櫻桃玫瑰水果茶＄95」與夏天一定要來一杯的「芒果鮮果茶＄115」～

就是如此井然有序、帥氣逼人！真的～現場看到「B&G德國農莊Tea Bar」的服務人員，各個都是專業級的調茶師！不管是經典台灣茶、冷萃鮮果茶或者原萃花果茶、珍珠鮮奶茶，每一杯皆為現點現做～看著一杯杯飲品從無到有，專業的調茶步驟就像是日本茶道般令人欽佩！真心覺得把一件事情做好，就是功德圓滿了

蜜煉黑糖珍珠鮮奶茶＄95

台灣美食真的很讓我們引以為傲！去過的國家越多，越深愛台灣的美食，有時候出國第三天就開始想念，不是想家，是想台灣美食 XD最近在日本超夯的「台灣珍珠奶茶」，聽說有時候排隊排個四五小時都是「正常值」，不得不說為美食排隊是不分國界的～看見好多日本人都點這杯「蜜煉黑糖珍珠鮮奶茶」，我們當然也要來一杯！

畢竟「B&G德國農莊Tea Bar」的茶葉肯定不一樣，「蜜煉黑糖珍珠鮮奶茶」的基底茶是「奶油伯爵調味紅茶」。這款「奶油伯爵調味紅茶」基底茶非常特別，由「佛手柑」與「頂級錫蘭紅茶」以香濃奶油多次低溫烘焙而成，加上鮮奶與當日新鮮現煮的蜜煉黑糖珍珠，一杯連日本人都為之瘋狂的「蜜煉黑糖珍珠鮮奶茶」就完成啦！

鮮奶與奶油伯爵紅茶結合，加上獨特的黑糖香，入口有種被幸福團團圍繞住的感覺，一口接一口的冰涼中，是如此香醇、如此迷人，加上Q彈的珍珠口感，豐富了午後嘴裡有點閒的口腹之慾！而且「蜜煉黑糖珍珠鮮奶茶」的基底茶「奶油伯爵調味紅茶」也是用「氮氣冷萃冷釀發酵」技術冷萃的呦～以氮氣冷萃的珍珠鮮奶茶你（妳）應該沒試過吧？！有興趣的人千萬別錯過喔 XD

櫻桃玫瑰水果茶＄95

接下來的「櫻桃玫瑰水果茶」和「極光黑醋栗果茶」肯定會是女孩子的愛～友人看到名字就直接點了！「B&G德國農莊Tea Bar」的有機花果茶非常有名！我們身邊很多同事朋友就算沒喝過也聽過～ XDD像是這杯「櫻桃玫瑰水果茶」使用的基底茶就是他們家很夯的「有機櫻桃玫瑰水果茶」，以蘋果片、玫瑰花苞、玫瑰花、洛神花、葡萄、檸檬草、櫻桃等花草、果乾搭配出完美的果茶比例，天然的水果酸甜、玫瑰香氣與櫻桃果香，喝起來消暑解膩又能補充 Vit. C 的感覺，超得友人喜歡～

極光黑醋栗果茶＄105

如果以女人來形容「櫻桃玫瑰水果茶」，那我想「極光黑醋栗果茶」應該可以用小女孩代表了～因為「極光黑醋栗果茶」的基底茶「歐洲水果茶」是一款以覆盆子、黑醋栗、黑莓、草莓等莓果，加上蘋果片、洛神花、接骨木果等調製出的水果茶，如此的水果茶帶有濃濃的莓果香，那是一種很青春洋溢的感覺。

以好多好多的覆盆子、黑醋栗、黑莓等作為「極光黑醋栗果茶」的呈現，入口的口感很是酸甜清爽、消暑解膩，尤其在如此熱呼呼的天氣裡，來上一杯還能一解餐後嘴裡的油膩感，非常適合喜歡天然莓果的你（妳）呦～那種有著戀愛般酸酸甜甜的感覺，超青春、超有活力的啦！^_______________^ /

芒果鮮果茶＄115

連一杯夏天才有的芒果飲品都如此美～！這杯散發著黃色光芒的「芒果鮮果茶」是「B&G德國農莊Tea Bar」夏天才會有的限定款飲品喔～基底茶使用的是「B&G皇后煎茶（玫瑰蜜桃煎茶）」，其成份包括日本煎茶、玫瑰花瓣、矢車菊、向日葵等天然花草植物。除此之外「芒果鮮果茶」還加入了調茶師每日以新鮮芒果打成的芒果汁，夏天的芒果香真的超療癒～

和我們一樣喜歡芒果的請舉手～！^__________________^ /超芒果的我們，夏天出門看見芒果冰、芒果飲真的都會情不自禁的來上一碗、來上一杯～看見「B&G德國農莊Tea Bar」 有「芒果鮮果茶」，自然不能錯過！

而且一般外頭的芒果飲多半以綠茶、青茶或者純水作為基底，這杯以日本煎茶、玫瑰花瓣、矢車菊、向日葵為基底的茶湯自然很是獨特，尤其喝過日本煎茶的人，肯定會懂煎茶那股獨特的燻蒸香氣，總是如此清新甘甜、耐人尋味。加上新鮮芒果汁的相搭，酸甜清爽中不失茶香的溫潤典雅，不得不說這是一杯我們喝過最有層次的「芒果鮮果茶」了！

以前我們總以為只有台灣人才如此瘋排隊、瘋拍照，但後來發現其實全世界都一樣啦～只要是好吃好喝、好美好看的，在這個人手一機的時代，不拍張照片上傳到 Facebook、Instagram 怎麼對得起自己！

而且「B&G德國農莊Tea Bar」不只店美、飲品美，還是一間擁有獨家「氮氣冷萃冷釀發酵」技術的手搖飲品店，難怪大家人手一杯，說它是手搖飲品界的網紅一點也不誇張～大家有機會到台北玩，別忘了「台北101購物中心店 B1F」和「微風南京店 1F」都有「B&G德國農莊Tea Bar」喔！

喝杯好茶繼續吃喝玩樂、旅行去～ ^__________________^ /

B&G德國農莊氮氣冷萃茶飲



台北101店

地址：111台北市信義區信義路五段7號

電話：02-81018615



微風南京店

地址：105台北市松山區南京東路三段337號

電話：02-77448881

享受生活不無聊。規小孫 FB