點評：夏天吃豆花透心涼最暢快了！

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

林西東豆花粉圓是南投草屯人氣豆花店之一，林西東豆花粉圓的知名度或許沒有冷凍豆花搖搖冰、圓環阿婆豆花響亮，不過也受草屯、中興新村在地人推薦。銅板價格就能吃一碗透心涼的豆花，下次來南投中興新村親子旅遊，累了可以來這吃豆花消消暑氣。

今年夏天真的熱到受不了，本來打算到草屯鎮上吃冰消消暑氣，社團朋友告知在台灣電力公司南投區營業處對面有家低調豆花店，豆花價格實惠，很受到在地人的喜歡，說實話這條太平路我也是從小經過到大，還真的沒注意過這家，店家招牌幾乎融入整排建築中，不仔細看，還會找不到呢！

林西東豆花雖然是家庭式經營，不過餐檯看的出來專業度，每種食材井然有序排列，整齊乾淨

內用有提供座位區

林西東豆花粉圓 菜單／價目表

綜合豆花B＋紅豆湯圓豆花

綜合豆花B有花生、粉圓、紅豆，雖然一碗只要銅板價格，用料一樣很大方，個人滿喜歡店家熬煮的紅豆，口感綿密不軟爛；粉圓帶有口感；花生不輸給電腦選的，三種餡料搭在一起剛剛好

紅豆湯圓豆花

湯圓軟Q，不會太過有彈性，輕咬幾下就能將其分離。點豆花系列想吃湯圓也只要加5元，價格很親民

等待取餐時，跟阿姨稍微聊了一下天，阿姨很自豪地跟我推薦她的餡料都是自己熬煮，喜歡吃豆花的人，來中興新村旅遊的話不要錯過很低調的林西東，記得要加湯圓喔。

林西東豆花粉圓



地址：南投縣草屯鎮太平路一段89-1號

電話：049-2371288 （每周一六公休）

營業時間：11:00～20:00

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