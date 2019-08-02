搶先享受冬奧設施！滑雪小鎮3hr就能到　夏天爽玩跑跑卡丁車衝下山　



▲張家口的崇禮，原本就是當地的滑雪旅遊區。



記者黃凱翊／崇禮採訪、攝影

提到冬天滑雪，你第一時間想到的可能是日本北海道、韓國釜山，或是瑞士等歐洲高緯國家，但其實即將舉辦2022冬奧的張家口崇禮，也有一座滑雪小鎮，讓你不用飛那麼遠，從台北只要花3個小時，就能立刻享受像到歐洲滑雪般的渡假體驗。

大陸北京將在2022年首次舉辦冬奧，一共有26個場館分別分布在北京、延慶和張家口這3個賽區，其中張家口賽區為了迎接冬奧，正在緊鑼密鼓的興建賽區與場館，連接北京與張家口的「京張高鐵」，也將在今年(2019)底通車，讓原本從北京到崇禮開車須要花費的3小時路程，一下子縮短成為50分鐘。

目前崇禮區已經在運營的滑雪場一共有5個，例如位於比賽場地附近的「太子城冰雪小鎮」，除了預備迎接前來觀賽的大批民眾外，也將成為一年四季都能來此遊玩的渡假小鎮。

▲太子城冰雪小鎮內有許多商家，食衣住行育樂都包辦在裡頭了，是一座待了就不想離開的渡假小鎮。

仿造歐洲小鎮，整座太子城冰雪小鎮除了有各種星級的酒店外，還有商店街販賣諸多商品，若是在冬季，走出飯店就能立刻搭上纜車，登上海拔2160公尺高的山頂，從山頂一躍而下享受滑雪快感。不僅僅是冬季，因為地處高緯又位於高山上，即使是酷暑的7月盛夏，一抵達崇禮時，微風吹來竟還有些許涼意，需要加件薄外套，晚上溫度甚至可能只剩下20度，是最適合避暑的渡假地點。

▲夏天除了可以開跑跑卡丁車從山頂一衝而下，也能在半山腰玩高爾夫球、騎越野自行車。

別以為暑假來崇禮避暑會很無聊，冬天的滑雪道，在此時會改成跑跑卡丁車的賽道，讓遊客可以開著車在山間奔馳競賽，也能騎著越野自行車闖蕩林間，挑戰自我極限。另外還有騎馬巡游、高爾夫球、飛碟射擊、露營、碰碰車等活動，從小孩到大人都能在此玩得盡興。

▲沒試過山間越野自行車的人可以先參與教練課程，讓你熟練後再自行遊玩。

▲從冬季滑雪到夏季避暑，這裡有非常多的活動適合闔家渡假遊玩，且收費遠比歐洲渡假勝地便宜。

張家口賽區從2015年大陸獲得冬奧主辦權後，便開始動工興建，一共有8個場館，主要負責2個大項（滑雪、冬季）、6個分項（單板滑雪、自由式滑雪、越野滑雪、跳台滑雪、北歐兩項、冬季兩項）等賽事，一些場館和周圍設施也將在賽後轉型，成為住宿接待團或戶外體育公園等，讓這些特別興建的競賽場地不會在賽後就荒廢掉，還能帶動起另一波旅遊熱潮。

▲整個張家口賽區預計將在2021年完工。

▲除了競賽場館，當地也為了冬奧建設了冰雪館，讓民眾可以學習到相關歷史及文化，圖為冰雪館的零度酒吧，終年溫度都維持在0度。

目前太子城冰雪小鎮還有部分區域仍在施工中，預計將在2020年全部完工，只要搭飛機到北京，再轉乘高鐵直達崇禮，不用3個小時，你就能置身在歐洲小鎮避暑或是滑雪，快抓緊假期來渡假吧！

▲搭乘纜車可俯視整座太子城冰雪小鎮。

▲▼搭纜車直達海拔2160的山頂處不用10分鐘。