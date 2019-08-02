快帶另一半數星星！特搜全台5大浪漫觀星聖地...台東就上榜2個

點評：想摘下星星給你～摘下月亮給你～



▲波浪型拱橋加上整片星空構成了三仙台的美。（圖／《Booking.com》提供，以下皆同，請勿任意翻攝）



記者周姈姈／綜合報導

七夕情人節即將到來，你想好要帶另一半去哪裡玩了沒？假如你已經厭倦都市的擁擠和喧鬧，不如就帶著另一半逃到一個浪漫又有氣氛的地方看星星；對此，訂房網站《Booking.com》就盤點台灣5大觀星聖地，光是台東就有2個景點上榜，趕快帶最愛的他／她去數星星，陶醉在夢幻的星空下吧！

台灣5大觀星聖地：

1.台東成功鎮－三仙台

說到看星星，絕對不能錯過的就是位於台東的三仙台！三仙台曾經在台東最美星空選拔賽拔得頭籌，擁有得天獨厚的環境，整片浩瀚星空搭配波浪型拱橋超好拍，再加上溫柔的海浪聲，讓人瞬間忘記了所有煩惱，在浪漫的星空之下發呆著。

2.台東太麻里

台東除了三仙台之外，太麻里也是這輩子一定要去過的觀星聖地；來到這裡，不管是要坐在沙灘上或是草地上都可以，都會有一片一望無際的星空和月光海色相陪，和另一半的感情也會瞬間加溫，變得更加甜蜜。



▲太麻里擁有一望無際的星空以及蔚藍的海色，非常適合情人來這走走。



3.南投仁愛鄉

看完了東部的星空，別忘了南投的仁愛鄉也是觀星聖地之一，像是杉林溪、溪頭和合歡山地區皆擁有極佳的觀星條件，另外，大人小孩都愛的清境農場也是一處意想不到的觀星聖地，在這個遠離塵囂的無光害環境，能讓小倆口仰望整片閃爍的璀璨星空。



▲南投仁愛鄉也擁有許多絕佳的觀星景點，望著天上閃閃發亮的星星，所有煩惱都不見了。



4.屏東貓鼻頭公園

來到墾丁，除了逛墾丁大街和在沙灘玩水之外，千萬也別忘記去貓鼻頭公園享受被星星包圍的感覺！旅客可以攜帶野餐墊躺在草地上，或是走到景觀平台，一邊數星星一邊吹著徐徐微風，超級享受。



▲貓鼻頭公園也是觀星聖地之一，在這裡邊吹吹風邊數星星，相當愜意。



5.新北九份

在台北市區，常常會因為高樓或是光害影響而無法觀星，但是位於新北市的九份除了是觀光勝地之外，同時也是個美到翻天的觀星景點；從九份老街開車大概15分鐘就能抵達「不厭亭」，白天能夠遠眺蔚藍海景，到了夜晚則能觀星賞月，非常適合帶另一半來這裡逛老街、看星星。



▲不厭亭早上能眺望蔚藍海景，到了晚上則能觀星賞月。