美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：還可以喝珍奶的牛排店好酷呀：））））

文、圖／愛比妞



午食5分鐵板牛排麻豆店，住在麻豆的朋友，想吃平價牛排又多了一家可以選擇，今天我就帶大家來看看，我點的那些餐點吧！

午食5分鐵板牛排麻豆店地址

地址位於台南麻豆區民生路上，門面看起來頗新的呢！附近還算蠻好停車，那天繞了一下距離麻豆戲院好像也不遠。

午食5分鐵板牛排麻豆店店內環境

用餐的客席區主要分為1樓及2樓，1樓除了舒適的座位外也有自助吧，供應了濃湯、汽水，點餐都可以無限享用。裡面的裝潢路線跟一般的牛排館有點不一樣，還蠻像早午餐店的感覺。

2樓的客席區裝潢還有夢幻的公主床頭，我以前還是少女的時候，也很嚮往這種房間，沒想到牛排店也會出現這樣夢幻的裝潢，2樓的座位也不少，當天也有家庭客及三五好友來聚餐。

麻豆聚餐午食5分鐵板牛排

除此之外，也有自助吧的部分，提供了珍珠奶茶、沙拉、烤土司、濃湯....等，點餐都可以無限享用，但不要造成浪費。

午食5分鐵板牛排麻豆店菜單

排餐搭配選擇還不少，有雞、豬、牛以外，還有魷魚、鱈魚及雙拼的部分，可以依造自己的喜愛下去選擇，想吃飽一點就可以點雙拼或是好多系列，排餐搭配鐵板麵可更換成白飯，還可以加大一次！

附餐的部分，有烤土司，生菜沙拉、玉米濃湯、珍珠奶茶，珍珠奶茶也可以說是午食5分牛排的一個特色，比較少看牛排館附珍珠奶茶，還可以續喝！玉米濃湯喝起來溫熱帶有奶香，以上都是無限量供應，但不要造成浪費。

塔波胖胖豬排＄200

吃一塊豬排哪夠！雙霸一次給我4塊吧！4塊豬排把鐵板麵給覆蓋住了，看起來好滿足。

黃金豬肉是採用里肌肉，口感意外不會老且不柴，帶有煎烤後的香味，佐上帶點微辣鹹香的黑胡椒醬，還有Q彈的鐵板麵，吃完有飽足感。

雙拼魷魚+厚切＄400

這個就是一個雙主菜的概念，一次滿足你的味蕾，整隻的魷魚還有厚切的牛排，看到肚子都餓了。

厚切牛肉還挺厚實，口感意外不老，單吃本身就有點鹹香滋味，還有點筋的口感及豐富的油脂香氣，大口吃肉好過癮啊！

想吃肉又想吃海鮮，不如再來個整隻魷魚，表面還有塗上醬汁的感覺，魷魚吃起來本身肉質帶有彈彈口感，軟彈好嚼，與鹹香醬汁搭配提味，一次滿足你2種味蕾。

店家的選擇還不少，還可以免費加大一次，內用吐司、珍珠奶茶、沙拉、濃湯、汽水可無限續食，喜歡吃牛排的朋友可以去試試囉～

午食5分鐵板牛排 麻豆店

地址：台南市麻豆區晉江里民生路12-8號

電話：06-570 6778

時間：週一～週四11：00－14：30、16：30－21：00，週五～週日11：00-14：30 、16：30－21：30

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。

愛吃。愛玩。愛比妞。

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