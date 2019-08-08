點評：餓了＞＜

文、圖／影子

離喜峯夜市不遠的熱河二街，有一家平價手扒雞專賣店。根據老闆告訴我們，已經開業有一年之久，當初是因為北部朋友，把做手扒雞技術傳授給他，有了一技之長之後，便跑來高雄開店，目前除了熱河二街的總店外，六合路、忠孝四維路，都看得到太上黃的分店。

手扒雞每天有四次出爐的時間，最後一梯次出爐時間大約會落在七點，每次烤手扒雞的時間約二個小時左右，可以事先預訂好，再到現場領貨。

外帶手扒雞會用鋁箔袋子裝好，再放入提袋裡，跟外面賣的桶仔雞包裝差不多。

用來沾手扒雞的胡椒粉是老闆特別找中藥調配出來的，和一般的胡椒粉相比，香氣濃郁，裡頭沒有放味精，吃了不會口乾舌燥。

手扒雞自取399元／隻、外送價499元

使用每天現宰溫體土雞，且當天現烤，每隻重量大約二斤半，其肉質鮮嫩，在送烤前會以米酒、胡椒鹽醃製，肚子裡會塞進蒜頭酥還有新鮮蒜頭。

經過二個小時烘烤，油亮金黃的手扒雞出爐，拿出來時香氣四溢，琥珀色的外皮，相當讓人垂涎。

雞皮不是那種酥脆口感，而是帶有一點彈性膠質的嚼勁，吃起來略帶一點香甜，相當不錯吃。裡面的雞肉相當鮮嫩，沒有所謂的雞腥味，這點我喜歡。

烤雞肚子裡塞了不少蒜頭和蒜頭酥，蒜頭都已經烤到很綿密，不會嗆辣，可以搭著雞肉一起吃。

婆婆媽媽年節時要拜拜，買現成的手扒雞很方便。

看到店內貼著營業到凌晨二點，不過那天去，七點多左右只賣到剩零星幾隻，老闆跟我們說，每天出爐三十隻，賣完為止。

草根性很重的老闆，沒想到在朋友的傳授技術下，開創了自己的事業。萬事起頭難，以一步一腳印，走過艱辛的這一年，直至今日還是以優惠價格造福高雄朋友，這麼佛心的老闆，值得我們把它分享出來，讓更多人知道，喜歡吃手扒雞的朋友，別錯過了！

太上黃手扒雞（總店）

地址：高雄市三民區熱河二街84號

電話：07-3110000

時間：週二～週六 11：00－02:00、週日11：00～23：00（週一公休）

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