點評：用木炭做燒烤的居酒屋真的很值得去！

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

啟程前往嘉義時先在彰化玩了一整天再和姐妹們會合，才剛到嘉義隨即出門享用晚餐，位於嘉義市中心的「一串燒居酒屋」，只有晚上才營業，深夜時段如果想吃宵夜，有燒烤、丼飯、炒物等選擇，價位也算是中價位，可以一口氣吃到許多不同食材，大人、小孩都可以獲得滿足。

一串燒居酒屋距離嘉義秀泰影城不遠，如果開車前往也可以停在附近的付費停車場。

才剛走進門就看到師傅認真的在烤著串燒，下方使用的是木炭炭烤，這樣吃到的串燒才會有木炭的香氣，讓我更加期待了。

店內的食材都擺放在冰箱之中，可以看得到食材的新鮮度，蔬菜類感覺也很不錯。

喜歡吃生魚片的朋友也可以享用，但友人不敢吃生魚片，所以我們當天沒點，看起來鮮度還不錯。

海鮮類的食材也都看得見，夏天特產綠竹筍沙拉也可以試試喲！

先來看一下店內供應的menu，食材選擇真的很多，烤肉串類也有不少選擇，我們點了蠻多樣一起分享著吃。

招待小菜

當天吃到的招待小菜是辣毛豆，真的很辣呦，吃了一個我就需要配一杯茶解辣才行了…

雞軟骨＄80

我很愛吃雞軟骨的部位，軟軟脆脆的口感，不管是水煮、炸的都很愛，但最愛的還是烤的，因為烤得脆脆的咬下，帶著點碳香。

鮭魚炒飯＄80

這是點來當主食的，小朋友很捧場的消滅了一盤，吃得到粒粒分明的炒飯，上方還加上了大量的海苔絲。

肥腸＄80

肥腸有先滷過，中間包上青蔥，吃起來也不會太油膩，因為烤的同時也將油逼出來，味道也很香。

鹹蛋苦瓜＄150

香蔥牛小排＄150

上方灑上大量的青蔥和芝麻，除了吃得到牛小排的原味，搭上青蔥更是一絕，吃起來很嫩又多汁，ANITA的最愛，她一個人起碼吃了半盤…

雞TORO＄90

喜歡吃雞肉原味的真的是必點的菜色之一，看似沒什麼調味料，只吃到鹽與雞肉的香氣，但又很軟嫩，這道小孩也超愛！

牛腰肉串＄150

一夜干＄160

有人像我一樣愛吃魚嗎？一夜干原來也可以魚肉這麼嫩，擠些檸檬香氣更清新，我起碼吃了半尾，好愛這口感。

豆皮照燒＄50

炸過的豆皮再灑上大量的青蔥和七味粉，外皮很酥脆，吃的時候挾著蔥一起吃帶著微微的辛辣又香。

蜆仔蒜頭湯＄50

如果像我們一樣常晚睡或是熬夜的朋友，可以點來食補一下，使用天然的食材來補充營業，湯汁全是精華，味噌的香氣再搭上洋蔥的甜味。

醬烤雞腿＄150

表皮烤的很香，旁邊還搭上甜薑一起吃，中間的雞腿肉還有肉汁的口感呦。

日式炸蚵酥＄150

胡椒魚＄250

這道也相當推薦，愛吃魚的朋友肯定會喜歡這道，使用的是台灣鯛，中間塞入了大量的蒜頭，表皮灑上許多的胡椒，使用鋁箔將蒸氣全鎖在裡面，肉質也特別嫩，很好吃。

鐵板蛋＄120

如果只是單純的蛋還不覺得如何，中間還加上了大量的油蔥酥，吃的時間搭配很不錯。

以上共消費二仟多元，感謝友人買單帶路讓我們吃到現點現烤的美味料理，嘉義的宵夜還有很多待開發，看來要多跑幾趟嘉義才吃得完呀～

一串燒居酒屋



地址：嘉義市東區長榮街260號

營業時間：17:00–01:00（每週日公休）

電話： 05 228 3980

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