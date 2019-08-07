點評：這個啤酒我想喝！！！

文、圖／男子的日常生活

「七年前，每日一到黃昏的時刻，天母地區小街的角落就會亮起一盞黃燈，一位二十幾歲的年輕人站在推車旁，雙手翻動著炙熱烤台上的串燒，再快速抹上一點沾醬，整晚不停歇的動作，是端上一道道香氣暖食，推車販賣的特別串燒，成了當時小街夜裡最特別的陪伴。」

說到這裡，故事還沒有結束，「一年多的時間過去了，年輕人發覺就算自己動作再快，一個人的小推車好像也已無法再好好招待所有想要品嚐的朋友，便決定在德行西路的小巷裡開了一間有內、外座位區的串燒店鋪，取名『渑井川』。空間大了，座位多了，也找了幾個幫手，看見曾在推車前出現過的臉孔一個個走進店裡，年輕人像是完成了心中的夢想。」不過好景不常，就在生意蒸蒸日上之際，因店鋪位置不符合法律規定，營業一年即被迫關閉。

「年輕人重新出發，這次將小店搬到了士林，同樣以自己的想法裝潢、設計擺設，在2014年10月士林夜市文林路上的『澠井川日式串燒居酒屋-貳場』（以下簡稱澠井川貳場）正式開幕了。」至今，年輕人的澠井川 貳場每晚在士林熱鬧不已。





澠井川貳場位於士林站2號出口約步行2分鐘的距離，兩層樓老宅以日式木頭輕工業風格呈現，拉開水泥清水模外觀旁的木門，左手邊是偌大半開放式的工作廚房與吧台區，右手邊擺上簡單幾張高腳桌椅；拾著鐵梯而上，二樓兩邊有著不同的窗景，整齊排滿2－6人的桌位。

選了能看見台北捷運列車與綠樹成蔭的窗邊坐下，沒想過在熱鬧喧嘩的士林夜市旁，還有這樣一處簡單溫馨的地方。

餐點均現點現烤的澠井川貳場，希望能呈現食物最原始的滋味，因此食材不做醃製，也沒有太多加工食品，只以「海鹽」或「獨門醬汁」調味，再用炭火帶出層層香氣。

肉類串燒｜

菜單上玲瑯滿目的串燒品項，喜歡肉質有點Q彈的，就點松坂豬串，是原味加點海鹽，吃著好香啊；嫩雞腿串，選了鹽燒方式，皮烤的焦脆，肉也好嫩；另外雞動脈串，多了些嚼勁，醬燒也好香甜，口感相當特別；雞皮串，焦嫩雞皮醬燒是多了甜味，兩串一組。

澠井川貳場菜單上串燒類大部分皆為一串的價格，就算一個人來想嘗試不同口味，也不用擔心會吃不完；對於過了三十歲後就不得不開始與脂肪抗戰的男子與女子們來說，這樣的方式也有點貼心。

松坂豬串（$70） 、 嫩雞腿串（$65） 、 雞皮串（$50／兩本）

澠井川貳場菜單上也有一整列野菜海味的選擇，選了明太子馬鈴薯，每一口，都是滿溢鮮香的明太子醬和綿密馬鈴薯；像是棒棒糖的洋蔥圈串，烤過的洋蔥一點也不嗆口，且更鮮甜了； 櫛瓜串則是好脆口，好爽口阿。

洋蔥圈串（$30） 、櫛瓜串（$40） 、明太子馬鈴薯（$70）

澠井川貳場的牛舌以較為薄片的方式呈現，帶著些許油脂炭香，烤後灑上洋蔥、蔥花與白芝麻，鹹香裡一點嚼勁與一點軟嫩在嘴裡鮮活了起來，整體滋味不錯，但自己會喜歡稍微再厚一點的口感。

特上牛舌（$150）





大魷魚（$150）

富士鮮味蛤，以日本清酒蒸煮而成的鮮味蛤，蛤肉飽滿裡是清爽酒香，相當不錯；大魷魚，醬香的大魷魚，Q彈帶著鮮爽嚼勁，也是店內相當受歡迎的下酒菜（大魷魚平時供應為切斷後魷魚塊狀，此次因拍攝關係所以整隻呈現） 。

富士鮮味蛤（$180）





金箔奶油啤酒 （$270）



以芒果口味啤酒為基底的金箔奶油啤酒，是澠井川 貳場最新推出的香甜奢華享受，將原本店內常客必點的奶油啤酒，杯口再包覆上日本10×10金箔，上頭再一點檸檬皮提味。

芒果奶油啤酒，因奶油甜鹹，讓入口的酒體美味撞擊，好香甜順口阿；嚐在嘴裡的金箔，也成了今年盛夏士林夜市裡，最低調且耀眼的沁涼組合。（未成年請勿喝酒＆禁止酒駕）

梅乃宿柚子酒，酒感不會太過濃烈，有著柚子香甜滋味；建議可以盡快飲用，才不會讓冰塊稀釋了味道。在滿足了味蕾之後，若還不打算太早回家，走進士林夜市裡慢走慢逛也能稍微消化一下，將是不錯的選擇。

梅乃宿柚子酒$150



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



澠井川 日式串燒 居酒屋-貳場

地址：台北市士林區文林路306號

時間：週一至週日17：00－01：00

文章提供by男子的日常生活

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