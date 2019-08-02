8/2到石二鍋用餐　有機會被挑中玩「唱生日歌餐廳買單」



▲王品集團石二鍋。(圖／王品集團提供)

記者黃士原／台北報導

8月2日石二鍋要過10歲生日了，為了感謝鍋友10年的支持，「石二鍋」規劃十週年慶生系列活動，8月2日生日當天，全台61家門店將直播送蛋糕慶生，並舉辦「顧客唱生日快樂歌，石二鍋買單」活動，當天由活動主持人巡迴全台門市到店隨機挑選民眾進行互動遊戲，被挑中的人有機會獲得當天用餐由石二鍋買單。

8月3日來店用餐，消費者就有機會獲得「石二鍋」十週年心意小禮物「200g留胚米」。此外，8月10日、11日兩天舉辦石二鍋經典Fresh店的體驗活動，透過網路報名即有機會搶先體驗台中石二鍋經典Fresh店。





▲石二鍋Fresh旗艦店。(圖／王品提供)

2009年王品集團進軍火鍋市場，首創石二鍋，以同一個鍋、兩種口味，傳承懷舊石頭鍋的先炒再煮，提供消費者「一炒二香三煮四鮮」的用餐體驗。10年來，石二鍋每天平均賣出超過10,000份火鍋

至於8月中旬即將在台中開出的石二鍋經典Fresh店，有別於以往石二鍋，新店以青色作為識別色，提供更多元的菜色選擇、讓好產品說故事的市集空間、支持台灣本土生產非基改黃豆製作的豆腐工坊，也將石二鍋的理念延續到下一個十年。