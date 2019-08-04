怕送月餅給朋友會吃膩？這4家的中秋禮盒很不一樣



▲辻利茶舗與不二堂跨界合作推出中秋聯名禮盒「茶遊月光」。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

中秋送禮象徵情感交流，不過就怕大家都吃膩了月餅，現在禮盒市場除了傳統月餅的選項外，各家業者也紛紛別出心裁的推出創意禮盒，像是不二堂與辻利茶舗攜手推出聯名茶味內餡手工蛋捲，而BAC 再次聯名Disney推出超萌系禮盒迪士尼系列雪芙蕾，而PAUL與YOKU MOKU也推出餅乾禮盒。

辻利茶舗因去年首次推出中秋聯名禮盒「帶我去月球」，將禮盒上蓋變身華麗夜燈，廣受消費者喜愛，今年為了回應消費者強烈的購買聲量，2019年與不二堂跨界合作推出中秋聯名禮盒「茶遊月光」，同樣限量販售，7/15-8/24不二堂官網線上預購享原價1180元優惠價899元。





▲辻利抹茶藏心蛋捲。（圖／記者黃士原攝）





▲烏龍茶藏心蛋捲。（圖／記者黃士原攝）

茶遊月光禮盒內容物首推台日超夯茶味內餡手工蛋捲「烏龍茶藏心蛋捲x辻利抹茶藏心蛋捲」。其中由不二堂監製的烏龍茶藏心蛋捲採用新鮮土雞蛋和100%純鮮乳調製餅皮，將淡雅奶香與台灣凍頂烏龍茶調和，混合出細緻濃郁的茶香蛋捲；另外使用辻利上等抹茶粉所製作的抹茶藏心蛋捲，呈現天然抹茶色澤的蛋捲外皮，內餡茶味濃郁不苦澀。禮盒內搭配精選茶葉「金萱烏龍茶」。





▲BAC 再次聯名 Disney 推出全新口味「迪⼠尼系列雪芙蕾」。(圖／BAC提供)

今年BAC再次聯名Disney 推出超萌系禮盒「迪士尼系列雪芙蕾」，有蜜香初雪的蜂蜜及脆可可冰霜的生乳巴芮脆片兩款全新口味，清爽內餡鑲於蓬鬆柔軟的雪芙蕾中，冰鎮後更能增加口感跟濃郁風味。迪士尼米奇雪芙蕾即日起可於全台金色三麥餐廳及BAC門市搶先預購。





▲PAUL的中秋禮盒。(圖／PAUL提供)

源自1889年的法國PAUL麵包甜點沙龍，以法國香榭大道、巴黎鐵塔、索城櫻花公園為意象，設計出三款法式禮盒典藏香榭記憶、巴黎香頌、花都左岸公園，盛裝經典午茶點心，禮盒各自盛裝不同的點心組合，主打葛蕾特、費南雪、餅乾三種特色點心，皆以PAUL法國契作麵粉精心製作。

日本頂級甜點品牌YOKU MOKU在中秋節推出兩大系列共五款的限量禮盒，分別是金盛樂禮盒、中秋盛樂禮盒、金秋綜合禮盒、中秋限定原味雪茄蛋捲20入及中秋限定雪茄薄片雙拼禮盒。





▲YOKU MOKU金秋綜合禮盒。(圖／YOKU MOKU提供)