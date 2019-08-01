全家同行爸爸88元、四人行一人免費　飯店吃到飽推父親節優惠



▲台北福華大飯店花園大道現切料理。(圖／台北福華大飯店提供)



記者黃士原／台北報導

父親節的腳步將近，沒時間準備禮物，不妨帶爸爸吃頓大餐。看準商機，台北福華大飯店祭出震撼優惠，館內「花園大道」美式自助餐，自即日起至8月8日推出不分時段全家帶爸爸來吃Buffet，爸爸只要88元獨享價。而台北王朝大酒店旗下自助餐廳SUNNY BUFFET從8月8月至8月11日推出四人同行一人免費優惠，至於台中金典酒店的12樓栢麗廳針對用餐的爸爸們給予原餐價88折。

花園大道美式自助餐廳有許多美式料理菜色，包括像是現烤美國帶骨羊腿及紅醬焗烤明蝦或由師傅現切的爐烤美國肋眼牛排和田納西燒烤豬肋排，經由烘烤手法將肉汁鎖住，肉質口感恰到好處，搭配喜愛的醬汁一同享用，讓味蕾獲得最大滿足。主廚私房菜更供應多元的美式料理，道地風味的碳烤紐奧良鮭魚、燒烤維吉尼亞蜜汁火腿、焗烤馬鈴薯海鮮、墨西哥雞肉捲餅、美式炸雞等。





▲SUNNY BUFFET。(圖／王朝大酒店提供)



台北王朝大酒店旗下自助餐廳SUNNY BUFFET從8月8月至8月11日推出四人同行一人免費優惠，加上今年的夏季主題「夏酒菜」，由主廚鄔仲利打造一系列以酒入菜料理，包括「火焰干貝」、「白酒香橙紙包鮭魚」及「酒香麻油鮮蚵」等經典菜色全部輪番上陣。





▲台中金典酒店的栢麗廳。(圖／台中金典酒店提供)

另外，台中金典酒店的12樓栢麗廳在8月8日父親節當天，特別於午、晚餐用餐時段，針對用餐的爸爸們給予原餐價88折的優惠方案。而蘿拉牛排館則在8月3日至8月11日的父親節活動期間，推出每客NT$1,680+10%起的限定套餐，主廚除了準備挪威鱈魚做為主菜外，四人同行用餐建議不妨選用重達一公斤的澳洲和牛戰斧牛排分享餐，好好犒賞老爸，而四人分享價只要NT$5,288+10%。