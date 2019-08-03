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香噴噴！佛羅倫斯「香水博物館」超療癒　聞得到破千種香味

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▲佛羅倫斯香水博物館。（圖／Lorenzo Villoresi粉絲頁）

▲佛羅倫斯香水博物館。（圖／Lorenzo Villoresi粉絲頁

文／麗塔

著名的佛羅倫斯香水大師洛倫佐•維洛雷斯（Lorenzo Villoresi）在他所擁有15世紀宮殿中開了一間氣味博物館，這個博物館展出了各式的香水及氣味，三層樓博物館占地約1000平方公尺，按主題劃分，旅客到佛羅倫斯，不要錯過這個「感官研究」的重要據點。

根據孤獨星球網站指出，這個香水博物館位在維洛雷斯家族的老宅院中，1990年品牌推出之後，這個香水品牌成為義大利時裝巨頭Fendi的愛用款，2006年更贏得了國際香水比賽的「Prix Coty獎」。現在維洛雷斯和太太達成了他們的夢想－他們的香水博物館和香水研究室致力於將香水知識傳播給大眾。

▲佛羅倫斯香水博物館。（圖／Lorenzo Villoresi粉絲頁）

▲佛羅倫斯香水博物館。（圖／Lorenzo Villoresi粉絲頁）

旅客可以在香水博物館裡面認識到超過1000種香味，博物館以嗅覺展示、互動地圖和原創電影等等，帶領遊客一步一步進入香水的世界；另外還有課程、活動和研討會等等能夠讓遊客認識更多香水的歷史、神話和古老傳說，各式的香水活動會在此以不同形式舉行，讓旅客可以更加了解香水製作的複雜性。

除了室內展場之外，博物館裡還包括一個200平方公尺的室內花園，裡面種滿了80種不同的植物，包括佛手柑、檸檬和橘子。這個博物館瞄準的是所有年齡的旅客，從專業知識到親民的入門款都有，預約導覽每周兩次，為周一到周六的下午2點半～4點半之間。

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關鍵字： 義大利旅遊 佛羅倫斯旅遊 香水博物館 歐洲旅遊

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