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倒數1天！大稻埕煙火6大賞點懶人包　水門周邊都是絕佳卡位區

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▲今年的「大稻埕情人節」活動以「萬人一起唱情歌」為主題。（圖／北市觀傳局提供）

▲2019大稻埕情人節將在8/3、8/4於大稻埕碼頭周邊舉辦。（圖／北市觀傳局提供）

記者徐溱謐／綜合報導

「2019大稻埕情人節」在8/3、8/4於延平河濱公園及大稻埕碼頭周邊舉辦，明（3日）晚最令人期待的煙火秀將在淡水河3至5號水門間水域施放，《ETtoday新聞雲》幫大家整理賞煙火的6個絕佳地點，快呼朋引伴一起卡位看煙火！

▲新北藍色公路 。（圖／好樂好公司提供）

▲新北市的藍色公路是賞煙火的好地方。（圖／好樂好公司提供）

藍色公路

藍色公路一帶像是關渡碼頭、漁人碼頭，可以搭船和情人、朋友們一起遊河賞煙火，悠哉又愜意。

▲▼大稻埕煙火,煙火,2016台北河岸音樂季（圖／記者季相儒攝）

▲水門周邊是觀賞煙火的好地方。（圖／記者季相儒攝）

大稻埕碼頭5號水門

淡水河沿岸的5號水門向來是觀賞煙火的A級戰區，這裡可以觀賞到最精彩的煙火噴發，建議當日下午就要先到場卡位，帶好充足的糧食和水，才能夠有體力欣賞晚上煙火美景。

市民大道淡水河3號水門

3號水門位置空曠，視野廣闊，下午就可以先來這裡逛逛河濱，在附近吃飽喝足，預備迎接晚上的煙火。

大稻埕煙火, 煙火,2016台北河岸音樂季（圖／記者季相儒攝）

▲早點卡位才能捕捉到煙火美景。（圖／記者季相儒攝）

忠孝橋旁三重沿岸提防

忠孝橋位於煙火不遠處，雖然會因為活動進行交通管制，不過遊客還是可以抓好進場的時間卡位。

洛陽停車場、西寧國宅

洛陽停車場和西寧國宅一帶，前方就是視野一覽無遺的橋面，沒有遮蔽物的景觀，是賞煙火的好地方。

大稻埕煙火, 煙火,2016台北河岸音樂季（圖／記者季相儒攝）

▲台北橋上也是個適合看煙火的地方。（圖／記者季相儒攝）

台北橋上

適合給喜歡「遠觀」煙火的人，這裡視野寬廣，也是多位攝影大師們最喜歡取景的地方。

除了上述戶外地方可以觀賞煙火外，若預算足夠，周邊也有景觀飯店可以觀賞到煙火，或者是找住在附近的朋友家頂樓一起觀賞煙火也是不錯的選擇。

關鍵字： 大稻埕煙火 台北市旅遊 2019大稻埕情人節

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