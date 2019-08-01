ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

把曼谷搬到台北！泰式餐酒館「烤寨」開幕　道地泰國街頭小吃端上桌

ETtoday餓勢力

▲▼新創泰式料理烤寨。（圖／烤寨提供）

▲烤寨泰式餐酒館6月底在台北市民大道上開幕。（圖／烤寨提供，下同）

記者徐溱謐／綜合報導

烤寨泰式餐酒館位於台北市民大道上，主廚Calvin從小在曼谷長大，從曼谷藍帶廚藝學校畢業後，回到台灣的西餐廳擔任廚師，今年6月，他將兒時記憶中的曼谷街邊小吃搬上餐桌，從道地的小吃口味出發，做出創意的新泰式料理。

▲▼新創泰式料理烤寨。（圖／烤寨提供）

▲餐廳裡的烤雞腿非常道地，可以直接拿著雞腿邊走邊吃。

「烤寨」從字義解釋是燒烤的村莊，KaoJai在泰文裡則是「理解」的意思，將這2個音節分解，Kao在泰文有米之意，而Jai在泰文則是心，故KaoJai又可譯為「米心」，對主廚Calvin來說，「米心」這個名字別具意義，以最基本的食材「米」出發，從「心」來看待每一個食材的演繹，展現出食材的不同料理方式。

▲▼新創泰式料理烤寨。（圖／烤寨提供）

▲主廚Calvin自我要求非常高，堅持「用心的態度去理解米」。

自我要求非常高的主廚Calvin堅持「用心的態度去理解米」，結合亞洲各國包括台灣、韓式及泰式的美食文化，不同的道地泰式作法搭配法式技法與擺盤美學，讓原屬於小吃的風味幻化成令人感動的時尚品味。

▲▼新創泰式料理烤寨。（圖／烤寨提供）

▲餐廳裡的每一道菜都是主廚精心設計的。

烤寨每一道菜都是主廚Calvin精心設計料理，街邊小吃「手工串燒」以主廚親手調配的風味醬汁搭配風味獨特的泰國萊姆；精選開胃菜「檳榔葉沙拉」使用泰國道地的石臼研缽和木杵搗碎，搭配特調醬汁；「泰式炸雞」外皮酥脆，以精算的時間油炸出鮮嫩多汁的肉質，和手工釀製的辣椒醬更是完美搭配。

▲▼新創泰式料理烤寨。（圖／烤寨提供）

▲烤牛舌是餐廳裡的招牌。

還有必吃的「烤寨雞飯」堅持與曼谷小吃同步不用白米飯，選擇道地的糯米飯及生菜，用手吃才是真正道地的吃法；烤物之中的烤雞腿及牛舌更是餐廳招牌，每一道都有主廚用心創作的軌跡，每一個食材都運用得恰到好處。

烤寨在忙碌的東區市民大道上，彷彿是把曼谷車水馬龍的街頭搬到台灣，餐廳設計風格和擺飾都是主廚Calvin從泰國當地一次又一次地帶回台灣，小到桌布、牆上磁鐵、器皿餐具或是掛畫，大到碗盤的櫥櫃甚至於燒烤架，就是要重現小時候在泰國生活的回憶。

烤寨泰式餐酒館
地址：台北市松山區市民大道四段19號
電話：02 8773 6006
 

關鍵字： 台北市美食 烤寨泰式餐酒館 美食地圖

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北「熱帶雨林館」穿山甲外型超吸睛

國軍弟兄快亮出身分證享優惠

佔地千坪！南崁兒童藝術村8/4營運

直擊》摩鐵唱KTV、維棋浴SPA超享受

農曆7月出遊必知10大旅遊禁忌

詹姆士品牌「詹麵」3種醬料能混搭

比鬼屋更寫實血腥的十八層地獄

大稻埕煙火秀「交通管制懶人包」

超童趣！「魔法森林彩繪巷」在三重

加飯不用錢！桃園龜山炒飯專賣店

熱門行程

人生沒有音樂很母湯！夏日就該來一場音樂祭！

這個夏日如果沒有音樂，人生甘那係黑白！從7/25至9/01，淡水漁人舞台X貢寮海祭，每週六日聽好聽滿！

最新新聞更多

味精＝不健康？專家打臉：但3類人少吃

六福村暑假限定千萬豪華遊程！

「烤寨」把道地泰國街頭小吃端上桌

濰坊古村　青石古井堆砌成故事

清境高空步道二期工程8月底完工

高雄必吃麻辣肉燥麵還有手工餛飩湯

大板根8月推出多樣餐飲活動套裝

TWG體驗店快閃推5款獨家茶味冰淇淋

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366