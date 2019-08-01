把曼谷搬到台北！泰式餐酒館「烤寨」開幕　道地泰國街頭小吃端上桌

▲烤寨泰式餐酒館6月底在台北市民大道上開幕。（圖／烤寨提供，下同）

記者徐溱謐／綜合報導

烤寨泰式餐酒館位於台北市民大道上，主廚Calvin從小在曼谷長大，從曼谷藍帶廚藝學校畢業後，回到台灣的西餐廳擔任廚師，今年6月，他將兒時記憶中的曼谷街邊小吃搬上餐桌，從道地的小吃口味出發，做出創意的新泰式料理。

▲餐廳裡的烤雞腿非常道地，可以直接拿著雞腿邊走邊吃。

「烤寨」從字義解釋是燒烤的村莊，KaoJai在泰文裡則是「理解」的意思，將這2個音節分解，Kao在泰文有米之意，而Jai在泰文則是心，故KaoJai又可譯為「米心」，對主廚Calvin來說，「米心」這個名字別具意義，以最基本的食材「米」出發，從「心」來看待每一個食材的演繹，展現出食材的不同料理方式。

▲主廚Calvin自我要求非常高，堅持「用心的態度去理解米」。

自我要求非常高的主廚Calvin堅持「用心的態度去理解米」，結合亞洲各國包括台灣、韓式及泰式的美食文化，不同的道地泰式作法搭配法式技法與擺盤美學，讓原屬於小吃的風味幻化成令人感動的時尚品味。

▲餐廳裡的每一道菜都是主廚精心設計的。

烤寨每一道菜都是主廚Calvin精心設計料理，街邊小吃「手工串燒」以主廚親手調配的風味醬汁搭配風味獨特的泰國萊姆；精選開胃菜「檳榔葉沙拉」使用泰國道地的石臼研缽和木杵搗碎，搭配特調醬汁；「泰式炸雞」外皮酥脆，以精算的時間油炸出鮮嫩多汁的肉質，和手工釀製的辣椒醬更是完美搭配。

▲烤牛舌是餐廳裡的招牌。

還有必吃的「烤寨雞飯」堅持與曼谷小吃同步不用白米飯，選擇道地的糯米飯及生菜，用手吃才是真正道地的吃法；烤物之中的烤雞腿及牛舌更是餐廳招牌，每一道都有主廚用心創作的軌跡，每一個食材都運用得恰到好處。

烤寨在忙碌的東區市民大道上，彷彿是把曼谷車水馬龍的街頭搬到台灣，餐廳設計風格和擺飾都是主廚Calvin從泰國當地一次又一次地帶回台灣，小到桌布、牆上磁鐵、器皿餐具或是掛畫，大到碗盤的櫥櫃甚至於燒烤架，就是要重現小時候在泰國生活的回憶。

烤寨泰式餐酒館

地址：台北市松山區市民大道四段19號

電話：02 8773 6006

