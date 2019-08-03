「大稻埕480秒煙火秀」今晚8點登場！節目、卡位、交通統整

▲「2019大稻埕情人節煙火」今（3日）晚8點在淡水河3-5號水門間水域施放。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

記者彭懷玉／台北報導

「2019大稻埕情人節煙火」今（3日）晚8點在淡水河3-5號水門間水域施放，今年煙火時間長達8分鐘，不過若想要拍到好照片，建議下午4點前先卡好位，而周邊交通管制從6點起開始，估計7點前後就會相當擁擠，北市府觀傳局表示，本次活動估計10萬人參加，且周邊停車空間有限，故活動會場周邊道路實施交通管制，呼籲民眾搭乘公車或捷運前往會場，並且最好以捷運北門站進出。

▲大稻埕情人節煙火秀模擬畫面。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）



一、捷運、公車搭到哪站？

捷運＋步行

北門站：出站後沿「市民大道」往西步行5分鐘，由3號水門進入活動會場(建議路線)。

雙連站：出站後沿「民生西路」往西步行25分鐘，由5號水門進入活動會場。

大橋頭站：出站後向「延平北路」往南步行，於「民生西路」右轉後直行，約25分鐘由5號水門進入活動會場。

中山站：出站後沿「南京西路」往西步行，右轉「重慶北路」再於「民生西路」左轉後直行，約30分鐘由5號水門進入活動會場。

捷運＋公車

建議民眾從捷運雙連站2號出口旁「馬偕醫院」（往西）公車站位搭乘811或民生幹線公車至鄰近活動會場之「靜修女中」公車站下車，再沿民生西路步行至5號水門進入會場。

▲大稻埕情人節交管示意圖。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）



此外，民眾也可於捷運大橋頭站2號出口旁「捷運大橋頭站」（往南）公車站位搭乘2、215、223、288、300、302、304重慶線、757及重慶幹線公車至鄰近活動會場之「民生重慶路口」公車站下車，沿民生西路步行至5號水門進入會場。

另因應18日18:00-23:00交管，行經管制區域內及周邊之市區公車也配合改道，暫時取消停靠部分公車站，詳情可至臺北市公共運輸處公車動態資訊系統、大臺北公車網查詢。

加強疏運 8月3日活動周邊道路交通管制，且會場不提供停車位，為疏運活動人潮，8月3日活動當天捷運淡水信義線、中和新蘆線與松山新店線及行經活動會場周邊之市區公車將視情況機動加密班次。

▲8月3日18時起，大稻埕碼頭周邊道路將實施階段性交通管制。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

二、交通管制必看

周邊道路管制：8月3日晚上6點起，大稻埕碼頭周邊道路將實施階段性交通管制，管制範圍南起忠孝西路 (塔城街至環河北路)，北至涼州街（環河北路至延平北路），東至延平北路－塔城街(不含延平北路、塔城街)，西到環河南、北路（含道路），並在重慶北路民生西路口、重慶北路南京西口路、延平北路長安西路口及塔城街鄭州路口設置管制點，禁止車輛往西行駛，另在西寧南路忠孝西路口及環河南路忠孝西路口設置管制點，禁止車輛往北行駛。



行人管制：為避免忠孝橋上觀賞民眾有推擠、溢出至車道、落水及遭煙火落塵擊中導致燒傷等，8月3日晚間7點起管制行人上橋，並勸離橋面民眾，避免意外發生。

YouBike管制：而管制區內的YouBike站，包括大稻埕公園、永樂市場、聯合醫院中興院區、捷運北門站這4站，也將從17時至23時暫停營運，不提供借還服務。



停車費率調漲：大稻埕公園、朝陽公園、塔城公園、市民大道塔城段地下停車場及洛陽立體停車場於8月3日、4日12時至21時，調整停車費率為每小時新臺幣60元。

停車管制：

1. 8月2日12點至8月4日晚間11點：3、5 號水門間堤外停車場淨空。

2. 8月3日12點至晚間11點：

民生西路（延平北路至重慶北路段）、長安西路（延平北路至重慶北路）南側路邊停車格公告暫停使用，並禁止臨時停車。

民生西路（環河北路至重慶北路段）、延平北路（民權西路至忠孝西路段）取消假日黃線停車。

重慶北路（民權西路至忠孝西路）西側取消路邊停車格及假日黃線停車。

3. 8月3日晚間6點至11點：洛陽停車場進入環河快速道路匝道封閉，管制人、車進入。

河面管制：8月3日下午3點起至9:30分大稻埕碼頭以北400公尺及忠孝橋南側橋墩水域為煙火佈彈區，請所有船舶與遊憩設施勿靠近該水域，大稻埕碼頭（臺北端）及忠孝碼頭（新北端）不提供靠泊。

▲2019年活動以「萬人一起唱情歌」為主題，邀請歌手團體接力演出，現場還有愛情文創市集、胖卡美食、啤酒專區等體驗活動。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）



三、煙火看點

最令人期待的480秒煙火秀，將在3日20:00-20:08之間於淡3至淡5號水門間河域上施放，有代表愛情的愛心、LOVE字樣以及音樂的音符形狀煙火，2019年活動以「萬人一起唱情歌」為主題，煙火秀與9首民歌串聯，譜出浪漫情人夜。另外，現場還有愛情文創市集、胖卡美食、啤酒專區等體驗活動，下午兩點就可以來湊熱鬧！

若訂不到飯店看煙火的民眾，迪化污水處理廠附設「迪化休閒運動公園」是欣賞煙火秀的私密景點，東望台北101大樓、西眺三重、蘆洲、南觀大稻埕碼頭、北賞大屯山，可欣賞淡水河夕照，夜間配上LED燈別有一番風情，可以從不同角度觀望煙火秀。

▲「迪化休閒運動公園」是欣賞煙火秀的私密景點 。（圖／臺北市政府工務局衛生下水道工程處提供）

四、前往建議

如果想要找到好地方拍攝煙火，建議下午3、4點左右就先卡好位，拍攝地點包含三重忠孝碼頭（但容易下風）、台北橋、大稻埕碼頭。而一般觀賞民眾則建議傍晚6點左右抵達，由於交通管制緣故，估計晚間7點後就會相當擁擠，因此也鼓勵搭乘大眾交通運輸前往。

