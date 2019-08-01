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清境高空步道二期工程8月底完工　遊客可從國民賓館直抵青青草原

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▲清境農場高空步道二期工程將於8月底完工。（圖／南投縣政府提供）

▲清境農場高空步道二期工程將於8月底完工。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣仁愛鄉清境農場，高空景觀步道二期工程即將完工，屆時遊客可從國民賓館沿著步道直接抵達青青草原北票口，總長1.6公里，縣長林明溱1日前往視察進度，並勘查青青草原南商圈規劃案，未來南商圈將增加停車、餐飲等休憩空間。步道將於8月底完成。

縣府觀光處表示，清境高空觀景步道從2017年5月啟用營運，至2019年7月底共有203萬人次到訪，門票收入約7千萬元，為讓遊客能沿著步道遊覽整個清境農場，避免人車爭道，縣府2017年6月開始進行步道二期工程，預計8月底完工。

林明溱說，清境高空觀景步道二期工程完工後，遊客將可從國民賓館沿著觀景步道抵達青青草原北票口，總長達1.6公里，而配合步道的完工，縣府也會改善及加強售票處及觀景平台的設施，並會將目前的紙本票券更換改為電子票券及多元的支付系統。

▲南投縣長林明溱1日前往視察。

▲南投縣長林明溱1日前往視察。

另外，針對目前一期步道終點旁的清境農場南商圈，將會與清境農場合作開發，由農場提供土地，縣府來進行整體規劃與開發使用，改善商圈使用效能，配合高空步道的完工，將清境觀光旅遊路線打造成為更現代化與國際化的的遊憩景點。

至於南商圈，是清境農場經營管理的土地，目前出租為攤販集中區，縣府將會與農場合作，進行規劃開發計畫，未來將增加停車空間，並結合餐飲、休憩等多功能使用。

關鍵字： 南投 清境農場 高空步道

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