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綠意盎然超好拍！「福森院子」隱身巷弄裡的文藝咖啡廳

點評：舒芙蕾看起來好好吃＞＜
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▲▼福森院子早午餐。（圖／Panda’s paradise提供）

▲隱藏在巷弄裡的文藝空間。（圖／Panda's paradise提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

實習記者蔡雅丞／綜合報導

炎熱的夏天來了，還待在家裡哀怨無聊，出門又怕會曬到中暑嗎？桃園有一家隱藏在巷弄的文藝咖啡廳，從早上八點就開門，不論是要吃早午餐或下午茶都可以，甜食鹹食應有盡有，還有採光十足的小庭院，讓人怎麼拍都好看！

▲▼福森院子早午餐。（圖／Panda’s paradise提供）

▲簡白文青的庭院，採光相當好。

這家「福森院子」位於桃園中寧街，藝文特區的小巷弄內，原位置在桃園大溪，因租約到期而遷移過來；巷口就有停車場，開車來的朋友不用擔心沒地方停。店內消費免收服務費，低消部分每人一杯飲料或一份甜點，跟朋友相約來吃下午差剛剛好！

▲▼福森院子早午餐。（圖／Panda’s paradise提供）

▲假日人潮較多，建議要前往的朋友可以先提前預約。

▲▼福森院子早午餐。（圖／Panda’s paradise提供）

▲維尼早午餐／海的味道－明太子麵包／季節水果冰淇淋舒芙蕾鬆餅

「福森院子」除了給客人舒適的環境之外，還相當講究選用的食材，嚴選國產新鮮雞肉、青菜、還有堅持天然發酵的酵母麵包，看得出福森院子相當用心；部落客「Panda's paradise」提到維尼早午餐的烤雞腿很入味，口感一點都不乾柴，舒芙蕾更是每桌的必點招牌。

▲▼福森院子早午餐。（圖／Panda’s paradise提供）

▲綠意盎然的花盆植物，簡約又不失單調，讓人放鬆自在。

福森院子早午餐

地址 : 桃園市桃園區中寧街12巷16號
電話：033583113
營業時間 : 9：00－17：00（週二公休）

＊以上圖片皆由部落客《Panda's paradise》授權提供，現有經營：部落格粉絲團

關鍵字： 福森院子早午餐 Panda’s paradise 達人美食 美食情報 桃園美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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