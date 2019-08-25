綠意盎然超好拍！「福森院子」隱身巷弄裡的文藝咖啡廳

點評：舒芙蕾看起來好好吃＞＜





▲隱藏在巷弄裡的文藝空間。（圖／Panda's paradise提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

實習記者蔡雅丞／綜合報導

炎熱的夏天來了，還待在家裡哀怨無聊，出門又怕會曬到中暑嗎？桃園有一家隱藏在巷弄的文藝咖啡廳，從早上八點就開門，不論是要吃早午餐或下午茶都可以，甜食鹹食應有盡有，還有採光十足的小庭院，讓人怎麼拍都好看！





▲簡白文青的庭院，採光相當好。

這家「福森院子」位於桃園中寧街，藝文特區的小巷弄內，原位置在桃園大溪，因租約到期而遷移過來；巷口就有停車場，開車來的朋友不用擔心沒地方停。店內消費免收服務費，低消部分每人一杯飲料或一份甜點，跟朋友相約來吃下午差剛剛好！





▲假日人潮較多，建議要前往的朋友可以先提前預約。







▲維尼早午餐／海的味道－明太子麵包／季節水果冰淇淋舒芙蕾鬆餅



「福森院子」除了給客人舒適的環境之外，還相當講究選用的食材，嚴選國產新鮮雞肉、青菜、還有堅持天然發酵的酵母麵包，看得出福森院子相當用心；部落客「Panda's paradise」提到維尼早午餐的烤雞腿很入味，口感一點都不乾柴，舒芙蕾更是每桌的必點招牌。







▲綠意盎然的花盆植物，簡約又不失單調，讓人放鬆自在。

福森院子早午餐

地址 : 桃園市桃園區中寧街12巷16號

電話：033583113

營業時間 : 9：00－17：00（週二公休）

＊以上圖片皆由部落客《Panda's paradise》授權提供，現有經營：部落格、粉絲團。