5款獨家茶味冰淇淋！TWG限時體驗店快閃6天　打卡再送茶香馬卡龍

▲TWG全球首家限時體驗店在台北遠東SOGO忠孝館1樓廣場舉辦。（圖／記者徐溱謐攝）

記者徐溱謐／採訪報導

新加坡茶葉品牌TWG Tea為迎接盛夏，於8/1至8/6在台北遠東SOGO忠孝館舉辦全球首家限時體驗店，推出5款款限時體驗店活動限定茶味冰淇淋，打卡還能免費兌換茶香馬卡龍一顆。

▲限時體驗店推出5款獨家茶味冰淇淋。（圖／記者徐溱謐攝）

TWG Tea全球首家限時體驗店活動在台北遠東SOGO忠孝館1樓廣場舉辦，臨時冰櫃裡擺滿8款茶味冰淇淋，其中5款是限時體驗店活動限定，包括緋幻紅茶味冰淇淋、艾方索茶味冰淇淋、法式伯爵茶味冰淇淋、皇后茉莉綠茶味冰淇淋和1837黑茶味冰淇淋。

▲時尚名媛董若彤也到現場品嘗法式伯爵茶味冰淇淋。（圖／記者徐溱謐攝）

其中最特別的就是法式伯爵茶味冰淇淋，淺藍色的外觀非常搶眼，以TWG Tea級訂製系列茗茶「法式伯爵茶」為基底，搭配柑橘與法國矢車菊，襯托出淡淡的果香；另一款TWG Tea的經典「緋幻紅茶」則是低調的淡紫色，由非洲紅茶和印度異國香料所組成。

這次的現時體驗店現場還有獨家貴賓優惠，此外，購買任一茶味冰淇淋1球，拍照打卡並追蹤TWG Tea Taiwan Facebook和Instagram，即可到SOGO忠孝館B2的實體店面免費兌換茶香馬卡龍一顆。

TWG Tea SOGO忠孝限時體驗店

時間：8/1~8/6

地點：台北市忠孝東路四段45號（遠東SOGO忠孝館1樓廣場）

▼購買任一口味冰淇淋並拍照打卡，即可免費兌換茶香馬卡龍。（圖／記者徐溱謐攝）