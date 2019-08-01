ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

5款獨家茶味冰淇淋！TWG限時體驗店快閃6天　打卡再送茶香馬卡龍

ETtoday餓勢力

▲▼ TWG限時體驗店。（圖／記者徐溱謐攝）

▲TWG全球首家限時體驗店在台北遠東SOGO忠孝館1樓廣場舉辦。（圖／記者徐溱謐攝）

記者徐溱謐／採訪報導

新加坡茶葉品牌TWG Tea為迎接盛夏，於8/1至8/6在台北遠東SOGO忠孝館舉辦全球首家限時體驗店，推出5款款限時體驗店活動限定茶味冰淇淋，打卡還能免費兌換茶香馬卡龍一顆。

▲▼ TWG限時體驗店。（圖／記者徐溱謐攝）

▲限時體驗店推出5款獨家茶味冰淇淋。（圖／記者徐溱謐攝）

TWG Tea全球首家限時體驗店活動在台北遠東SOGO忠孝館1樓廣場舉辦，臨時冰櫃裡擺滿8款茶味冰淇淋，其中5款是限時體驗店活動限定，包括緋幻紅茶味冰淇淋、艾方索茶味冰淇淋、法式伯爵茶味冰淇淋、皇后茉莉綠茶味冰淇淋和1837黑茶味冰淇淋。

▲▼ TWG限時體驗店。（圖／記者徐溱謐攝）

▲時尚名媛董若彤也到現場品嘗法式伯爵茶味冰淇淋。（圖／記者徐溱謐攝）

其中最特別的就是法式伯爵茶味冰淇淋，淺藍色的外觀非常搶眼，以TWG Tea級訂製系列茗茶「法式伯爵茶」為基底，搭配柑橘與法國矢車菊，襯托出淡淡的果香；另一款TWG Tea的經典「緋幻紅茶」則是低調的淡紫色，由非洲紅茶和印度異國香料所組成。

這次的現時體驗店現場還有獨家貴賓優惠，此外，購買任一茶味冰淇淋1球，拍照打卡並追蹤TWG Tea Taiwan Facebook和Instagram，即可到SOGO忠孝館B2的實體店面免費兌換茶香馬卡龍一顆。

TWG Tea SOGO忠孝限時體驗店
時間：8/1~8/6
地點：台北市忠孝東路四段45號（遠東SOGO忠孝館1樓廣場）

▼購買任一口味冰淇淋並拍照打卡，即可免費兌換茶香馬卡龍。（圖／記者徐溱謐攝）

▲▼ TWG限時體驗店。（圖／記者徐溱謐攝）

關鍵字： TWG Tea 台北市美食 美食情報

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北「熱帶雨林館」穿山甲外型超吸睛

佔地千坪！南崁兒童藝術村8/4營運

國軍弟兄快亮出身分證享優惠

農曆7月出遊必知10大旅遊禁忌

直擊》摩鐵唱KTV、維棋浴SPA超享受

詹姆士品牌「詹麵」3種醬料能混搭

比鬼屋更寫實血腥的十八層地獄

大稻埕煙火秀「交通管制懶人包」

超童趣！「魔法森林彩繪巷」在三重

學姐冰店回來了　轉戰士林大東路

熱門行程

人生沒有音樂很母湯！夏日就該來一場音樂祭！

這個夏日如果沒有音樂，人生甘那係黑白！從7/25至9/01，淡水漁人舞台X貢寮海祭，每週六日聽好聽滿！

最新新聞更多

高雄必吃麻辣肉燥麵還有手工餛飩湯

大板根8月推出多樣餐飲活動套裝

TWG體驗店快閃推5款獨家茶味冰淇淋

阿里山隱藏版新奇玩法！

陸客僅1成！不來五星飯店不怕

情侶放閃宜蘭寒溪泰雅鵲橋

永和必吃水餃內餡飽滿、外皮有嚼勁

陸自由行喊卡　台中預估損失16億

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366