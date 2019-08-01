歡慶父親節、七夕！大板根森林溫泉酒店8月推出多樣餐飲活動套裝





圖、文／大板根森林溫泉酒店提供



全台唯一同時擁有「低海拔熱帶雨林」、「優質溫泉」的三峽「大板根森林溫泉酒店」，經北二高下三峽交流道約25分鐘，即可擺脫城市喧囂，進入另一個桃花源祕境。沿著溪流而上，映入眼簾的是一處難得純淨的養生祕境，我們在這此歡迎您來感受雨林、溫泉、雙SPA的養生新概念，八月有父親節跟七夕情人節，大板根幫您準備完整套裝，讓您的節日非常不一樣～





季節限定 涼夏竹筍餐！

大板根的麗宴中餐廳6/15起至8/31，推出每桌$7000+10%涼夏竹筍餐(每桌十人)除可吃到時令特色菜外，另每桌送免費體驗高達20,000ppm之高氧芬多精的森林門票十張及露天溫泉SPA享優惠的方案，每桌還贈送大板根點心師傅特製的6吋「焦糖芒果蛋糕」一個，大板根特別精選三峽五寮鮮採嫩筍，甜度約14~16度，又稱梨子筍，嫩白鮮脆，絕無任何人工添加，天然鮮採，是三峽在地特產。涼夏竹筍餐季節限定，邀您來共享夏日清爽美味。

麗宴中餐廳夏季推薦菜色 小家庭及散客最愛！

夏天到了，吃得清爽又健康是最重要的，麗宴中餐廳的風味小吃針對散客單點，特別推出夏日開胃菜，有：涼拌綠竹筍、水煮牛肉、西魯肉、醋溜山泉斑…等，主廚推薦菜單讓您清爽又開胃，小家庭或三五親朋，遊憩大板根後到中餐廳風味小吃試試看吧！

「七夕情人」一日遊 賞味情人餐 浪漫情人湯

「七夕今宵看碧霄，牽牛織女渡河橋」在這七夕時節，感受牛郎織女於鵲橋相見的浪漫，相約彩虹橋，愛上大板根，讓您甜甜蜜蜜，浪漫滿分！







七夕情人一日遊專案時間：2019年8月1日至9月15日止，平日二人成行只要NT$2800（假日需加價400元）。專案內容包含：主廚特製情人雙人套餐一套（每人原價880元+10%），森林入園享受雨林芬多精，情人湯屋乙間，另贈義大利嘉拉白氣泡酒(香檳750ML)一瓶。情人雙人套餐主菜為：炭烤迷迭焦化戰斧豬紅酒醬及窯烤茴香深海鱸魚醋漬蔬菜橄欖油；附餐：翠綠森林木燻大西洋鮭魚、典藏愛戀玫瑰榛果黑松露濃湯、紅藜麥堅果歐式麵包、情人甜茄費塔起司沙拉、檸檬雪泊、愛。戀蛋糕、季節時令水果、咖啡或茶；湯屋可使用1.5小時，讓您渡過浪漫七夕！

「宮廷養生鱘龍魚宴」父親節首選

大板根年度特別企劃「宮廷養生鱘龍魚宴」，專案銷售日期：即日起至2019/12/31，每桌售價：NT$10,000+10%(每桌十人) ，主廚特製菜色：和風海菜鱘衣、山藥麻香鱘魚、金沙炒鱘龍魚、彩絲蒸鱘龍魚、黑蒜頭鱘首鍋…等，鱘龍魚是「水中活化石」在1億4千萬年前已發現它的蹤跡是地球上古老的脊椎動物，鱘龍魚全身是寶，利用率達99%，魚肉可活血消腫、健脾胃、養心肺，魚軟骨可增強人體免疫力，魚皮及魚唇有強健骨骼及美顏作用，父親節犒賞老爸首選!!

溫泉公車、生態導覽 天天都有！

大板根從即日起-2019/8/31 每天於捷運景安站及永寧站提供溫泉公車接駁服務，省去您搭車的煩惱，暑假期間園區每天都有固定的活動，這個暑假大板根讓您從早玩到晚，天天都精彩！更多的訊息請至大板根森林溫泉酒店網站www.thegreatroots.com查詢，或洽大板根訂房專線(02) 2674-9228*1 傳真： (02)2672-0534