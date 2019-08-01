陸客僅佔1成！靠日韓、歐美客撐腰　全台五星飯店不怕陸自由行限令

▲陸客不來對星級飯店業者衝擊不大。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳涵茵／台北報導

大陸8月1日起暫停核發47個自由行旅客來台通行簽證，下半年陸客恐減60萬到80萬人次，旅遊業者直指此舉將影響台北市旅館業，不過五星飯店業者似乎不著急，多家星級飯店皆表示客群以歐美、日韓客為大宗，陸客佔比幾乎不到1成，這一波的限令衝擊有限。

以北部星級飯店來說，主打高端日系的台北大倉久和飯店館內日本客源高達6成，中港澳旅客相加佔比不到一成；六福旅遊集團則表示，旗下六福客棧主要日本客佔，6成陸客僅佔少部分，而六福萬怡酒店多半客源來自SPG會員，且以歐美客為大宗；連鎖飯店福容大飯店則主攻國旅，大陸自由行客人佔比僅3%～5%左右，福容大飯店花蓮駐店協理艾世杰表示，根據今年一到七月的住客分析，陸客佔比約為3%，主要客群還是以國旅客為主，限縮政策影響不大。

▲台北萬豪以商務客與MICE商務旅遊為大宗（圖／記者陳涵茵攝）



此政策雖對星級飯店業者來說波及較小，不過專接商務、MICE商務旅遊為主的飯店還是有所顧慮，國際連鎖品牌台北萬豪酒店位於高科技產業區，顧客群以商務客為主，其中以美國、大陸、韓國、東南亞為大宗，大陸旅客約佔15%且自由行旅客每年穩定成長中，此政策發布後多少受到影響。不過台北萬豪為國際連鎖品牌且飯店指出下半季是商務旺季，來台商務客遍布全球，單一地區市場的變動對整體而已影響相對小。

至於南台灣飯店，高雄國賓飯店表示，飯店客群還是以國旅為主力，日本客佔比約2成、陸客約1成，未來規劃也會將主力放在國旅親子市場；高雄英迪格酒店以歐美客為主，陸客僅佔少部分，且10月份大陸長假尚未有大量散客訂單進來，波及不大。

台南飯店業者則表示，陸客赴台到台南來玩遊客比例近年雖有提升，但佔整體遊客來源仍偏低，不過也擔心8月底到十一連假這段期間應該多少會受影響，只能提前加重其他境外國家旅遊客源耕耘力道並搭配短期的促銷。

▲高雄國賓專攻國旅市場。(圖／高雄國賓提供)



秉持「雞蛋不放同籃子」原則，多半飯店業者早有準備，台北萬豪近幾年積極拓展客群，今年二月接待印度大型商務團體，五月更赴日本、新加坡，香港以及韓國參訪，下半年也計畫前往東南亞開發市場，台北凱達飯店、國泰萬怡飯店等也積極拓展東南亞市場客群。

飯店業者私下透露，幾年前陸團客不來風波加上政府近年來大力推新南向，多家飯店業者早已改變行銷策略，且自由行陸客來台大多會傾向經濟實惠且位居交通樞紐位置的飯店旅館，選擇入住2～3000元的房源，對三、四星飯店或小旅館與民宿業者來說衝擊較大。