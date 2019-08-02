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小旅行正夯！宜蘭戶外露營景點　5條親子玩法、推薦路線

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▲宜蘭親子戶外露營景點。（圖／Tripbaa趣吧!達人帶路提供）

文、圖／Tripbaa

全民瘋露營時代，假日出走兩天一夜的小旅行正夯，對北部人來說放假不想跑太遠，但又想親近大自然的懷抱，到宜蘭露營絕對是優選之一，你有聽過五星級露營嗎?還是經曾躺在沙灘上忘了滿天星空的野營呢？

無論是何種型態的露營，親進大自然和享受朋友家人間的美好時刻更是露營迷人的地方，而這一些在好山好水的宜蘭都找的到喔！小編幫你整理全風格五種型態的露營玩法，快來尋找屬於你心中的夢幻露營吧！

宜蘭親子戶外露營景點推薦：
 五星奢華風-Glamping宜蘭夢幻露營

▲宜蘭親子戶外露營景點。（圖／Tripbaa趣吧!達人帶路提供）

▲▼宜蘭夢幻露營。

▲宜蘭親子戶外露營景點。（圖／Tripbaa趣吧!達人帶路提供）

Glamping是夢幻露營的意思，是glamorous+camping兩個字組合在一起的新字，在這意味著你不需要準備一堆裝備就可以體驗露營的美好，在這裡露營帳篷的品質跟空間也好到不像露營，但同時你卻能像是擁有整片自然一般的享受。這個營區以天然有機的方式生活把人與自然重新帶回原本的樣貌，用最舒適的姿態感受自然的氣息。

冒險山林風-珍珠加羅湖畔野營

▲宜蘭親子戶外露營景點。（圖／Tripbaa趣吧!達人帶路提供）

▲加羅湖畔野營。

露營親近山林的高級境界，兩天兩夜的行程，你將看遍加羅湖各個時分的美景。專業嚮導正午時在巨木登山口，向見證日據時代重要的繁華林業的巨木扁柏致敬。午後時分抵達多羅湖，或可見其璀璨面貌映襯著藍天，或見它害羞的蒙上薄霧的面紗。隔夜清晨早起，品嘗加羅湖的動人時刻。

親子農場風-武陵農場賞楓觀星

▲宜蘭親子戶外露營景點。（圖／Tripbaa趣吧!達人帶路提供）

▲▼武陵農場賞楓觀星。

▲宜蘭親子戶外露營景點。（圖／Tripbaa趣吧!達人帶路提供）

武陵農場必須經過宜蘭入山，因此又被許多營友歸類在宜蘭的露營景點，武陵農場非常適合全家大小一起來露營同樂。這裡簡單的露營區，卻有著數不盡的驚喜，你可以享受山林的芬芳，秋天時倘仰在楓葉中，或聽流水蟲鳴，小朋友最喜歡池中優游的黑天鵝，小把小把的魚飼料餵食池中魚兒。這裡的露營場地完善，有規畫良好的露營區，另外野炊區和遊樂區也應有盡有，悠閒的一個下午在這漫遊優閒度過。

戶外海洋風-東澳大草原秘境露營

▲宜蘭親子戶外露營景點。（圖／Tripbaa趣吧!達人帶路提供）

▲東澳秘境草原露營。

▲宜蘭親子戶外露營景點。（圖／Tripbaa趣吧!達人帶路提供）

▲東澳獨木舟體驗。

如果想同時體驗在無光害的環境下伴著星空露營和海上獨木舟體驗，來東澳準沒有錯，前一晚在東澳大草原秘境露營，晚餐在月光下烤肉，徹底享受戶外露營無水、無電、無光害，身處於大天然中的自然感受！隔天還可以選擇要玩獨木舟、沙灘車、高空滑索，，非常適合三五好友和親子家庭！

▲宜蘭親子戶外露營景點。（圖／Tripbaa趣吧!達人帶路提供）

▲▼南方澳獨木舟露營探祕。

▲宜蘭親子戶外露營景點。（圖／Tripbaa趣吧!達人帶路提供）

面對著壯闊太平洋，一行人划著獨木舟探訪美麗峽灣、峭壁和沙灘！這是一條尋找秘境的旅程，沿線經過美麗的玻璃沙灘，沙灘上晶瑩美麗宛如寶石。那一大片長長像月彎的海岸，就是晚上的落腳處，一群人在這裡共同合力，生起營火，埋鍋造飯，紮營野炊，體驗荒野生活。在海風波濤聲中，星光下，搭起營帳，以特別的氛圍營火夜談，悠哉的生活著，享受與自然融為一體的超獨特感覺！

關鍵字： Tripbaa 宜蘭旅遊 露營景點 親子景點

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