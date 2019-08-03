華航飛美國洛杉磯、安大略機票16,740元起　網友狂歡呼：太划算！

▲10/28起華航大洛杉機每周共17班，臺北-洛杉磯航線增飛為每週10班，臺北-安大略航線為每週7班，並可自由轉機至全美洲29大城市。（圖／取自pixabay，下同）



旅遊中心／綜合報導

暑假到年底進入旅遊旺季，環遊世界的心情蠢蠢欲動！如果計畫飛長途旅程，前往歐美國家感受悠閒度假的步調，那麼「美國」一定是心中首選，可以租車自駕馳騁在寬敞公路，面積大、景點多的國土特性，好玩好逛又好買，趁早預定機票，為自己安排一趟豐富難忘的冒險旅程吧。

生活繁忙的現代人，每次連出國行程都安排的緊湊，從訂機票開始就鎖定時段和航空公司來搶優惠，不然想飛一趟歐美國家機票動輒3、4萬，加上住宿費與娛樂伙食費用，的確是一筆大開銷！小資族每回前往歐美家旅遊，不免會選購廉航乘坐，不過飛程10小時以上，部份廉航會限制行李公斤數，提供機上服務也不一定完善，與其花差不多的價錢受罪，不如選擇高品質的航班。想一瞬間拋開所有令人喘不過氣的環境，抵達景色遼闊的國家並非要花大錢才可以辦到，現在華航飛美國，不僅航點完善，機位價格更是輕鬆幫你省預算。

▲加州迪士尼是大人、小孩的夢幻天堂，現在出發美國，華航機票飛洛杉磯，機票16,740元起（含稅）。

每次看好萊塢電影，眾多絕美場景令人嚮往，尤其美國南加州，風景絢麗，一年四季陽光溫和的天氣適合度假，知名城市包含洛杉磯、聖地牙哥、安大略等，行程自由安排，旅人能夠慢活在碧海藍天的濱海步道，也可以到葛瑞菲斯天文台眺望夜景。目前華航飛往美國每週共32個航班，包括洛杉磯、安大略、舊金山、紐約、檀香山、關島等六個直飛航點！

其中，10/28起洛杉磯增班後，每周飛10班，可以轉機至全美洲29個城市，過往飛歐美國家最常遇到紅眼班機，常常讓旅客在候機轉機時刻，整個人暈頭轉向，抵達目的地也難掩臉上的疲憊！華航洛杉磯新增CI006航班，推出的時段絕佳，臺北16：45出發，當地時間13：25抵達；回程班機則是臺北當地時間15：55出發，臺北時間21：30抵達，機票優惠16,740元起（含稅）。





另外，臺北直飛美國南加州安大略機場航線，每周7班，19,165元起（含稅），當地華裔、亞裔人口約600百萬，以往只能到洛杉磯機場，通關與交通時間要耗掉3.5小時；現在安大略機場開通，不僅能夠疏散洛杉磯機場的轉機遊客，換算下來通關、提領行李的等待時間，大約可節省1.5～2個鐘頭，大大提升遊客便利性！想跑景點，車程僅30分鐘即可到達洛杉磯華人最多的市區及加州迪士尼樂園，不到2小時則可前往海濱觀光聖地牙哥，享受旅遊勝地的金色太陽，體驗多重的水上遊樂設施等！

華航大洛杉磯航班時間：

#航班正確起降時間，以華航官網公告為準。

現在飛美國不用花大錢，讓小資族不必再省吃儉用，加上華航增班後，大洛杉磯每週17班，美國各大景點一次集滿，華航官網釋出消息，立刻引起網友一陣歡呼：「超划算！」、「飛美西首選」。趁暑假衝一波，留下難忘的旅遊回憶。

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開票及出發時段依官網公告為主