陸客自由行喊卡！他估台北旅館業影響最大　2週後會看出差別

▲北京市公安局出入境管理局。（圖／讀者提供）

記者彭懷玉／採訪報導

大陸今（1日）起暫停發放自由行旅客來台通行證，下半年陸客恐減60萬到80萬人次，旅遊業者指出，此舉影響最嚴重的不是旅行社，而是航空公司、旅館民宿，但航空公司搭機人數少可以換航班，旅館開了卻走不了，其中又以自由行為大宗的台北市旅館業首當其衝。

▲每年有2000多萬旅客來台觀光，又以大陸客佔200多萬佔最多，其中，三分之二的是自由行旅客。（圖／記者張一中攝）

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽推估，大陸自由行旅客不得來台觀光，受衝擊的首先是航空業，但因為航班人數不足可以換航班、改航線，但旅館、民宿業者卻哪兒也去不了，其中又以北市的旅館業衝擊最大，目前北市觀傳局及新北觀旅局均對此事保持低調，李奇嶽直言，「因為才剛宣布，還看不到影響，至少要等2週才會看出差別。」他也笑稱，「這真的不好說啦。」而旅行社這次的影響反而不會太明顯。

▲中華民國旅行公會全聯會發言人、優質旅遊發展協會理事長李奇嶽。（圖／記者賴文萱攝）

針對昨（31日）交通部長林佳龍宣布將在今年第四季投入36億元預算，推動「國旅秋冬遊獎勵方案」，方案包括補助團體、自由行旅客、入園優惠等。身為旅行業者的李奇嶽則直言並不建議，撒錢並不是拯救觀光的辦法，他認為，目前能做的是開放其他國家免簽來台，對台灣觀光比較有幫助。

▲大陸海峽兩岸旅遊交流協會昨證實，「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人游試點。（圖／翻攝大陸文化旅遊部官網）

至於旅行業的部分，雄獅旅遊表示，主要以服務台灣旅客出境旅遊，評估受此狀況對雄獅影響程度不大。易遊網今也表示，消息剛釋出不久，以8月份來看目前影響不大，後續還要再評估看看。