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抹茶冰棒插入黑糖珍珠奶蓋　春陽茶事×蜷尾家聯名商品很不一樣

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▲抹茶冰棒插入黑糖珍奶蓋珠　春陽茶事×蜷尾家聯名商品很不一樣。(圖／春陽茶事提供)
▲抹茶冰棒插入黑糖珍珠奶蓋，春陽茶事×蜷尾家聯名商品很不一樣。(圖／春陽茶事提供)

記者黃士原／台北報導

就是要顛覆以往大眾對於手搖飲料的想像！春陽茶事與蜷尾家首度攜手推出「抹茶啵棒」，以春陽特製黑糖珍珠為基底，搭配醇厚順口的小農鮮乳及香濃的微鹹奶蓋，最後加入蜷尾家監製懷舊風味抹茶冰棒，8月3日於全台春陽茶事門市限量發售。

春陽茶事秉持著將「台灣道地好茶」推向國際的初衷，也要讓喝茶成為生活中不可或缺的事。而蜷尾家的冰品擅長將古早味食材結合在地文化精神，創造出具有華人特色的冰淇淋，這次一冰三吃的創意吃法，同時保有懷舊復古韻味，無論是冰棒以原味直接享用、沾著鹹甜的芝士奶蓋搭配品嘗，或將抹茶冰棒融入鮮奶中與黑糖珍珠一同飲用，怎麼吃都好吃。


▲本次聯名商品「抹茶啵棒」的杯款設計來自於潮流插畫家法Q小姐，上頭有蜷尾家創辦人李豫的童趣Q版人像。(圖／春陽茶事提供)

本次聯名商品「抹茶啵棒」的杯款設計來自於潮流插畫家法Q小姐，手繪出充滿童趣的線條筆觸與拼色，加上蜷尾家創辦人李豫的童趣Q版人像，描繪出鮮明的人物特色，也象徵著每個品嘗到抹茶啵棒的人都能夠懷念起兒時最純真。

春陽茶事x蜷尾家聯名商品：抹茶啵棒
上市日期：8月3日
售 價：75元
地點全台春陽茶事門市限量發售

關鍵字： 美食情報 春陽茶事 蜷尾家

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