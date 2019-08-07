美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：好想吃啊><





文、圖／愛比妞

來來來～大家來到台南國華街想到的是在地老店小吃吧！如果不想排隊又想來個美味的餐點，趕快看過來！水仙宮市場這邊有新店入駐啦！杜桑灶咖－喜歡嚐鮮的胖比，也趕緊來插旗。

杜桑灶咖總店在奇美醫院附近，但對我來說距離有點遠，我平常活動的範圍主要在中西區居多，平日午餐就揪好友來嚐鮮，重點是離我公司很近！吃完還可以睡午覺，喜歡杜桑灶咖的朋友，國華街三段這邊也有啦！不用跑到永康囉～





餐點現點現做，熱騰騰上桌。而且早上8點就營業，當早餐吃也很OK！台南人的早餐都很豐盛，所以吃餛飩湯、烏龍麵也不奇怪。杜桑灶咖店內座位不算多，但翻桌率還蠻快的，不用等很久，就有熱騰騰的烏龍麵及餛飩湯可享用，來逛市場買菜的朋友們，也可以現場吃一碗或外帶回家，這樣就可以少煮一餐也輕鬆，主婦偶爾也會想偷懶（不小心把我媽心聲說出來）

國華街美食杜桑灶咖菜單menu

主要販售烏龍麵、餛飩湯及鹹湯圓，之前吃過總店的朋友說這裡的菜單好像不太一樣，沒錯！就是水餃的部分，國華店這裡是沒販售的，其他基本上沒什麼改變。

紅蔥乾拌烏龍麵 小＄65／大＄80

烏龍麵上佈滿了紅蔥頭，搭配青菜及肉片，攪拌均勻後，有著滿滿的紅蔥香，配上Q彈的烏龍麵，鹹香滋味好滿足。他們家的紅蔥很香，是店家自製手炒而成。

蒜泥炸醬烏龍麵 小＄65／大＄80

店家特製辛香料做成炸醬，搭配豆乾下去炒，裡面有蒜頭香氣，炸醬有醬汁鹹香還有蔥花提味，整碗開胃涮嘴。炸醬可以說是這碗麵的靈魂，烏龍麵超Q，喜歡這Q彈的口感。喜歡吃烏龍麵的朋友可以試試。

杜桑餛飩湯 小＄55／大＄75

小碗裡面就有10顆餛飩!就是讓你吃好吃滿，餛飩肉餡鹹香，帶點鹹甜風味，湯頭有榨菜，而且是辣榨菜，有些微微辣度融在湯裡。簡單的美味，冷冷的天氣來一碗真幸福。

香菇鮮肉湯圓 小＄60／大＄90

通常吃鹹湯圓感覺都是在節慶的時候，平常想吃會想說哪裡有在賣啊！來呦～杜桑灶咖就有啦～湯圓外皮Q黏帶點彈性，內餡肉餡彈性帶有鹹香還有香菇，吃起來鹹香，湯帶有榨菜，帶點微微辣度，伴隨油蔥酥的滋味。

這裡還販售了生餛飩、生水餃、生烏龍麵、香菇鮮肉湯圓，都可以自行買回家料理，也有宅配幫你送到家！早上8點就開賣，吃這個當早餐會不會太豐富了點，喜歡小吃的朋友，可以去試試囉～

杜桑灶咖國華店

地址：台南市中西區民族路三段19－1號

電話：0958642368

營業時間：08：00－18：00

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。

愛吃。愛玩。愛比妞。

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